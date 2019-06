Copertura totale del territorio entro il 2025, per una produzione economica aggiuntiva di 1,5 trilioni di dollari e la creazione di 3 milioni di posti di lavoro. Grazie al 5G ripartirà il mercato degli smartphone. Huawei annuncia 46 contratti commerciali in 30 Paesi di tutto il mondo.

Pechino anticipa il rilascio delle licenze commerciali per le reti 5G sul territorio nazionale. Le prime quattro aziende che procederanno allo sviluppo delle infrastrutture base, secondo CCTV, sono China Mobile, China Union, China Telecom e China Broadcast Network.

Si tratta di un mercato enorme, che è valutato tra 130 e 190 miliardi di dollari, con l’obiettivo in una prima fase di installare 3 milioni di stazioni base per il 5G nei primi tre anni, secondo quanto riportato dal Global Times, mentre in cinque anni le base station dovrebbero arrivare a 6 milioni, la metà circa del totale delle stazioni attivate a livello mondiale.

La China Academy of Information and communication technology ha stimato in 1,5 trilioni di dollari la produzione economica aggiuntiva che entro il 2025 sarà generata dal 5G, con l’opportunità di creare 3 milioni di posti di lavoro.

Le aziende cinesi spenderanno tra 134 e 223 miliardi di dollari tra il 2020 ed il 2025, secondo stime del Ministero dell’Industria e dell’Information Technolog (MIIT).

Ambizioso il piano generale: “La Cina sta dimostrando al mondo di essere pronta alla sfida del 5G, sia in termini tecnologici che infrastrutturali – ha spiegato sui Global Times Li Zhen, consulente industriale di CCID Consulting – si inizierà con la copertura delle aree a maggiore densità abitativa, nel frattempo porteremo avanti anche le reti 4G, fino ad arrivare ad una copertura totale del Paese entro il 2025”.

Huawei, il gigante delle telecomunicazioni del Paese asiatico, ha investito 2 miliardi di dollari in ricerca dal 2009 e dal 2018 sta testando il 5G in 40 città cinesi, sia con reti indoor, sia outdoor, lavorando in maniera proficua allo sviluppo di uno standard efficace.

Fino ad ora ha ottenuto 46 contratti commerciali in 30 Paesi di tutto il mondo, spedite già 100 mila base station.

China Mobile ha fatto sapere, secondo quanto riportato dal MIIT, che lancerà entro settembre 2019 reti commerciali 5G in altre 40 città cinesi.

ZTE è l’altra grande multinazionale cinese che sta lavorando da anni alla realizzazione di grandi infrastrutture sul territorio nazionale.

Secondo studi GSMA, la Cina sarà il più grande Paese al mondo per utenti 5G, con 460 milioni di utilizzatori delle nuove reti entro il 2025.

Il 5G in Cina, inoltre, è visto come vettore strategico anche per il rilancio del mercato smartphone, “i device mobili promuoveranno l’uso dei servizi 5G tra la popolazione e allo stesso tempo vedranno un aumento delle vendite proprio per effetto della nuova tecnologia, ridando slancio al mercato”.

IDC stima che gli smartphone 5G arriveranno al 26,3% del mercato mondiale entro il 2023, grazie alla vendita di 401,3 milioni di telefoni di nuova generazione.