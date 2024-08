5G, in Cina oltre 1,5 miliardi di sottoscrittori

I “tre grandi” operatori di telefonia mobile cinesi segnalano 20 milioni di aggiunte nette 5G a luglio.

La crescita della banda larga fissa non è così impressionante.

I servizi basati su cloud aumentano i risultati degli operatori nel primo semestre del 2024

Il numero di abbonati 5G in Cina continua a fare balzi mensili, equivalenti alla popolazione di un paese di piccole o medie dimensioni. Secondo le ultime statistiche sugli abbonati mensili, i “tre grandi” operatori di telecomunicazioni cinesi, China Mobile, China Telecom e China Unicom, hanno totalizzato oltre 20 milioni di aggiunte nette 5G solo a luglio.



Sebbene si tratti di un numero enorme, le enormi dimensioni del mercato 5G del paese implicano che la crescita complessiva mese su mese sia stata un 1,8% dal suono più pacato, passando da 1,13 miliardi di abbonati (giugno) a quasi 1,15 miliardi.



China Mobile è il motore di crescita 5G del paese, con 13,7 milioni di abbonati aggiuntivi a luglio. Ha portato la base clienti 5G dell’operatore a poco meno di 528 milioni, che rappresenta più della metà dei suoi abbonamenti mobili totali di poco più di 1 miliardo: China Mobile ha catturato il suo miliardesimo abbonato mobile a giugno.



La clausola 5G della Cina



China Telecom e China Unicom segnalano il numero di “pacchetti 5G” piuttosto che di abbonati 5G attivi (che è la statistica che China Mobile segnala ora). Ciò distorce verso l’alto il numero 5G della Cina poiché coloro che hanno sottoscritto un pacchetto 5G (pacchetto dati) non possono necessariamente accedere ai servizi 5G, sia a causa di una copertura di rete insufficiente o della mancanza di uno smartphone adatto.

Mettendo da parte questo cavillo, China Telecom e China Unicom hanno segnalato guadagni di pacchetti 5G rispettivamente di 3,1 milioni e 2,9 milioni di abbonati durante luglio. Alla fine del mese, China Telecom aveva quasi 340 milioni di abbonati ai pacchetti 5G, rappresentando l’81% della sua base totale di abbonati mobili. China Unicom aveva 279 milioni di abbonati al pacchetto 5G in quel momento, che, come China Telecom, rappresenta circa l’81% di tutti i suoi abbonamenti mobili.

GSMA, in Cina entro l’anno la metà delle connessioni sarà 5G



In un recente rapporto, la GSMA ha previsto che il numero di “connessioni 5G” rappresenterà la metà di tutte le connessioni mobili in Cina entro la fine dell’anno. Entro il 2030, calcola la GSMA, si prevede che il 5G raggiungerà 1,6 miliardi di connessioni in Cina, rappresentando un terzo del totale mondiale.

La crescita nel settore della banda larga fissa in Cina è più contenuta ed è un mercato molto più piccolo del 5G. China Mobile ha segnalato aggiunte nette di 33.000 a luglio, portando il suo totale a 309,2 milioni. Dall’inizio del 2024, China Mobile ha aggiunto quasi 11 milioni di abbonati alla banda larga via cavo, ovvero quasi 2 milioni in meno rispetto al numero di guadagni netti 5G ottenuti solo a luglio. China Telecom ha aggiunto quasi 1 milione di abbonati alla banda larga fissa a luglio, portando il totale a oltre 194 milioni. China Unicom non è trasparente come i suoi rivali nelle statistiche mensili sulla banda larga fissa, sebbene abbia menzionato fugacemente nei suoi dati finanziari del primo semestre del 2024 che “il numero di abbonati alla banda larga ha continuato a crescere e ha raggiunto i 117 milioni” al 30 giugno.

