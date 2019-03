Il 5G è alle porte. In tutto il mondo si accelerano i preparativi per i primi lanci commerciali su grande scala e nelle città più smart. Solo in Cina si stimano 460 milioni di utenti della rete di nuova generazione, entro il 2025, secondo il Report presentato a Pechino dalla Global System for Mobile Communications Association (GSMA).

Il grande Paese asiatico sarà molto probabilmente il mercato di riferimento per il 5G, con un numero di abbonati ai servizi di rete che sarà molto più grande della somma degli utenti attesi in Europa e Stati Uniti, rispettivamente 2015 milioni e 187 milioni.

“Dopo aver speso miliardi, nell’ultimo decennio, per lo sviluppo delle reti 4G in tutti gli angoli del paese – ha dichiarato Mats Granryd, DG GSMA, in una nota ripresa da China Daily – gli operatori di telefonia mobile cinesi sono ora pronti ad investire ulteriori 58 miliardi di dollari nei prossimi due anni, per l’implementazione del 5G, proponendo la Cina a mercato leader nel settore”.

Secondo lo studio, grazie al 5G, l’ecosistema mobile cinese potrebbe raggiungere il valore approssimativo di 6 mila miliardi di yuan nel 2023 (870 miliardi di dollari), contro i 5.200 miliardi registrati nel 2018.

“L’industria della telefonia mobile cinese è stata un fattore chiave per la crescita economica, l’inclusione e la modernizzazione del paese, creando una nuova generazione di consumatori digitali e trasformando l’industria e la società nel suo complesso”, ha aggiunto Granryd.

Sempre durante la scorsa settimana, un paziente malato di Parkinson a Pechino è stato operato in remoto attraverso soluzioni di eHealth abilitate dalla rete 5G, sviluppata da Huawei in collaborazione con China Mobile. grazie alla piattaforma di telechirurgia, un dottore seduto davanti ad una console digitale, connessa in rete in Sanya, nella provincia di Hainan, è riuscito ad intervenire chirurgicamente, quindi con enorme precisione e dettaglio, per l’inserimento di un pacemaker nel cervello del paziente a oltre 2.500 chilometri di distanza.

“Il 5G svolgerà anche un ruolo vitale nell’innescare una crescita esplosiva nell’utilizzo di soluzioni per la realtà virtuale e la realtà aumentata”, ha dichiarato Hu Houkun, vice Presidente di Huawei Technologies.

“La comunità internazionale è andata oltre la costruzione della rete, dando il via allo studio e lo sviluppo di nuovi e sperimentali scenari applicativi”, ha invece commentato Wang Jianzhou, ex presidente di China Mobile.