La spesa in reti, apparati e servizi 5G sarà pari ai due terzi di quella attesa in generale per le mobile technologies, che oggi valgono il 5,4% del PIL dei Paesi asiatici. Da valutare l’impatto della pandemia sul nuovo standard di rete: si stima un possibile taglio del 20% delle connessioni 5G entro la fine dell’anno.