5G in aereo, a che punto siamo dopo l’ok della Ue?  

Il 5G in aereo è ormai di attualità nella Ue, ma come stanno reagendo le compagnie e i passeggeri a questo cambiamento?

5G in aereo? La Commissione Ue aveva dato il suo via libera a fine 2022, e la deadline del 30 giugno perché la decisione entrasse in vigore è ormai passato. Questo significa che, almeno formalmente e in via teorica, è possibile usare lo smartphone e i tablet anche in volo.

Resta da capire, in concreto, a che punto sia la recezione di questa misura nello spazio aereo europeo da parte delle compagnie.

La decisione è già stata adottata?

Ed eventualmente come è stata recepita?

Sul sito di ITA c’è la pagina dedicata, che illustra la possibilità di agganciarsi al WiFi di bordo per navigare.

Per quanto riguarda Ryanair, sul sito della compagnia low cost si legge quanto segue:

Potrò utilizzare il mio telefono/dispositivo/apparecchi elettronici a bordo?

Sì. A bordo dei voli Ryanair puoi utilizzare il tuo laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi elettronici. Il tuo dispositivo dovrà essere impostato sulla modalità aereo per tutta la durata del volo. I laptop e i componenti elettronici più grandi possono essere utilizzati una volta spento il segnale che indica di allacciare le cintura di sicurezza. Per motivi di sicurezza, quando l’aeromobile è in rullaggio (si sposta verso la pista per il decollo o verso il terminal dopo l’atterraggio), e nelle fasi di decollo e atterraggio del volo, questi articoli devono essere tenuti nella cappelliera o riposti nel tuo bagaglio sotto il tuo posto a sedere.

Sarà la fine della modalità aereo?

Ancora non è chiaro come la decisione della Commissione Ue sarà implementata dalle compagnie.

Ma la strada è stata segnata e a breve sarà possibile effettuare chiamate e scarica film e musica in streaming e app. Il via libera era giunto da Thierry Breton, commissario Ue al Mercato Interno, secondo cui questa misura sarebbe utile per il rilancio del settore aereo, già duramente colpito dalla pandemia.

All’epoca, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini era stato piuttosto critico verso questa misura.

5G in aereo, Salvini: "La priorità è la banda ultralarga in Italia"

