Il mercato globale del 5G nella Difesa è visto in concreta espansione di pari passo con la crescente adozione di tecnologie di nuova generazione da parte delle forze armate per rafforzare la connettività sul campo di battaglia, migliorare la consapevolezza della situazione e supportare le operazioni di difesa autonome. E’ quanto emerge da un report di Value Market Research, secondo cui il mercato che nel 2025 vale circa 5,15 miliardi di dollari è visto in crescita a 18,35 miliardi entro il 2034, in aumento del 15% annuo rispetto ai 5,93 miliardi del 2026.

La rapida evoluzione digitale della guerra moderna

La rapida evoluzione della guerra moderna, unita ai crescenti investimenti nelle infrastrutture digitali per la difesa, sta accelerando l’implementazione di reti di comunicazione 5G sicure e ad alta velocità in tutte le operazioni militari. Le organizzazioni della difesa stanno sfruttando le tecnologie 5G per migliorare i sistemi di comando e controllo, consentire la condivisione di informazioni in tempo reale e supportare applicazioni avanzate come veicoli autonomi, droni e sistemi di sorveglianza basati sull’intelligenza artificiale.

Le forze armate danno priorità alla connettività sicura e ad alta velocità

Le agenzie militari stanno adottando sempre più sistemi di comunicazione abilitati al 5G per soddisfare la crescente domanda di trasmissione dati affidabile, a bassa latenza e ad alta capacità in ambienti operativi complessi. La tecnologia supporta le comunicazioni critiche per la missione, consentendo un coordinamento senza soluzione di continuità tra forze terrestri, aeree e navali e migliorando il processo decisionale grazie all’accesso ai dati in tempo reale.

La crescente attenzione alla guerra incentrata sulla rete e alla modernizzazione del campo di battaglia digitale continua a creare nuove opportunità per i fornitori di comunicazioni per la difesa e gli sviluppatori di tecnologie.

Tecnologie di rete avanzate guidano l’innovazione

Il mercato comprende diverse tecnologie di rete fondamentali che stanno ridefinendo le comunicazioni militari, tra cui Fog Computing, Network Functions Virtualization (NFV), Software-defined Networking (SDN) e Multi-user Edge Computing (MEC). Queste tecnologie consentono l’elaborazione decentralizzata dei dati, una maggiore flessibilità di rete, una sicurezza informatica potenziata e un’elaborazione dati più rapida in prossimità degli ambienti operativi.

Le capacità di edge computing stanno diventando particolarmente preziose, poiché le organizzazioni di difesa cercano di ridurre al minimo la latenza supportando al contempo analisi basate sull’intelligenza artificiale e piattaforme di difesa autonome.

Chipset specializzati migliorano le prestazioni militari

La crescente diffusione di apparecchiature di comunicazione avanzate sta alimentando la domanda di tecnologie a semiconduttore specializzate, tra cui chipset a circuito integrato a radiofrequenza (RFIC), chipset a circuito integrato specifico per applicazioni (ASIC) e chipset a onde millimetriche (mmWave).

Questi chipset svolgono un ruolo fondamentale nel supportare comunicazioni sicure ad alta frequenza, trasmissione dati ad alta velocità e prestazioni di rete resilienti in condizioni difficili sul campo di battaglia.

L’infrastruttura di comunicazione si espande nelle reti militari

Il mercato comprende molteplici soluzioni di infrastruttura di comunicazione, tra cui macrocelle, small cell, femtocelle e picocelle, consentendo alle organizzazioni di difesa di implementare reti 5G scalabili e flessibili in diversi ambienti operativi.

Si prevede che le implementazioni di small cell acquisiranno slancio man mano che le organizzazioni militari cercheranno reti di comunicazione locali sicure per le basi operative avanzate e le missioni tattiche.

Piattaforme terrestri, aeree e navali guidano l’adozione

Le tecnologie 5G vengono integrate nelle piattaforme di difesa terrestri, aeree e navali per migliorare l’efficienza operativa e consentire comunicazioni multidominio senza interruzioni.

La tecnologia supporta applicazioni che vanno dai veicoli da combattimento connessi e dai sistemi aerei a pilotaggio remoto alle comunicazioni della flotta navale, consentendo operazioni sincronizzate tra diverse branche delle forze armate.

Servizi critici a supporto della guerra di nuova generazione

Il mercato è segmentato in tre principali categorie di servizi:

• Comunicazioni a bassissima latenza e ultra-affidabili (URLLC) per operazioni critiche

• Comunicazioni massive machine-to-machine (mMTC) a supporto di sensori militari connessi e dispositivi IoT

• Banda larga mobile avanzata (eMBB) che consente il trasferimento dati ad alta velocità, l’intelligence video e capacità operative immersive

Questi servizi, nel loro complesso, rafforzano la prontezza operativa delle forze armate, supportando al contempo applicazioni di difesa sempre più intensive in termini di dati.

Gli investimenti regionali continuano a sostenere la crescita del mercato

Il Nord America rimane un mercato all’avanguardia grazie a consistenti programmi di modernizzazione della difesa, infrastrutture di telecomunicazione avanzate e continui investimenti in comunicazioni militari sicure.

L’Europa continua ad espandere le iniziative di digitalizzazione della difesa, mentre si prevede che l’Asia-Pacifico registrerà una forte crescita, poiché i governi regionali aumentano la spesa per la difesa e accelerano i programmi di implementazione del 5G a livello nazionale. Anche i mercati del Sud America e del Medio Oriente e Africa stanno investendo in capacità di comunicazione di difesa di nuova generazione per rafforzare le infrastrutture di sicurezza nazionale.

I leader del settore si concentrano sull’innovazione nelle comunicazioni per la difesa

Le principali aziende che operano nel mercato globale del 5G per la difesa continuano a investire in piattaforme di comunicazione sicure, virtualizzazione di rete, edge computing e soluzioni avanzate di connettività per la difesa. Tra i principali attori del settore figurano:

• Cisco

• Ericsson

• Huawei Technologies India

• L3Harris Technologies

• NEC Corporation

• QUALCOMM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, LTD.

• RTX

• Thales

Si prevede che le collaborazioni strategiche tra appaltatori della difesa, fornitori di telecomunicazioni, aziende di semiconduttori e agenzie governative accelereranno l’innovazione tecnologica e amplieranno il ruolo strategico del 5G in questo ambito.

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