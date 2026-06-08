Le parti interessate sono invitate a inviare un feedback entro il 6 agosto 2026, indicando se gli esempi rispecchiano casi d'uso reali e quali ulteriori chiarimenti potrebbero essere necessari.

Il Berec, l’organismo che raccoglie tutti i regolatori europei delle Tlc, ha aperto una consultazione pubblica sulla bozza di nuove linee guida per il network slicing 5G, che ha lo scopo di chiarire ulteriormente il modo in cui la tecnologia rientra all’interno della Open Internet Regulation della Ue.

La nuova guida è un allegato alle regole già esistenti relative alla net neutrality, e ha l’obiettivo di fornire una maggior certezza regolatoria agli operatori e agli stakeholder pur mantenendo in essere l’attuale cornice regolatoria.

Servizi specializzati

La bozza illustra come il network slicing 5G possa essere utilizzato sia per l’accesso a Internet che per i servizi specializzati, nel rispetto delle norme UE, e include casi d’uso esemplificativi e valutazioni normative preliminari. Berec ha reso noto che la bozza riflette i contributi di operatori, fornitori e prestatori di servizi ed è intesa a sostenere l’innovazione, salvaguardando al contempo la parità di trattamento del traffico Internet.

Le parti interessate sono invitate a inviare un feedback entro il 6 agosto 2026, indicando se gli esempi rispecchiano casi d’uso reali e quali ulteriori chiarimenti potrebbero essere necessari.

Ma quali sono i casi d’uso illustrati?

Nella bozza delle linee guida del BEREC c’è un consistente numero di potenziali nuovi servizi legati allo slicing delle reti 5G, ovvero alla loro partizione in “fette” ognuna delle quali dedicata a trasportare un determinato traffico legato a servizi particolari.

Servizi differenziati 5G premium

Il primo esempio riguarda la possibilità di fornire servizi differenziati senza incappare in trasgressioni legate alle norme in essere dell’Open Internet regulation, secondo cui tutto il traffico online ha pari dignità. In base al concetto stesso di servizi differenziati, il BEREC approverebbe la possibilità di sottoscrivere abbonamenti premium per garantire ai dipendenti di un’azienda accessi a Internet con qualità di navigazione ottimale e garantita.

In altre parole, a fronte di un abbonamento e di un sovrapprezzo si potrebbe ottenere l’accesso ad una connessione migliore e ad una fetta particolare e salvaguardata di Internet.

Occhiali VR/AR per accedere a contenuti immersivi specifici (ad esempio in un museo)

L’operatore fornisce un pacchetto speciale con velocità di upload/download potenziate e latenza/jitter ridotti, utilizzabile con gli occhiali VR/AR. Questo può essere implementato con una specifica porzione di rete. Nella prima variante, gli utenti indossano occhiali VR/AR per accedere da remoto a contenuti o applicazioni specifici (ad esempio, contenuti VR/AR resi disponibili nell’ambito di una mostra specifica in un museo, per un’esperienza immersiva).

In questo caso, la porzione di rete disponibile riguarda contenuti, applicazioni o servizi specifici che richiedono un livello di qualità specifico, ottimizzato (la latenza di rete è inferiore a una determinata soglia, affinché gli utenti finali possano godere di un’esperienza VR fluida).

Trasmissione video tra le telecamere dello stadio e la sala di controllo in caso di eventi

Nell’ambito di un evento sportivo che si svolge in uno stadio, un operatore desidera allocare una slice dedicata al flusso che collega le telecamere di trasmissione alla sala di controllo centrale dell’emittente sulla sua rete 5G.

Ciò consentirebbe di trasmettere le immagini dell’evento alla sala di controllo in tempo reale, con una latenza significativamente ridotta e un throughput elevato, e permetterebbe all’operatore di offrire il servizio con una QoS specifica e migliorata. Questo potrebbe essere particolarmente utile/rilevante in situazioni di picco di traffico intorno allo stadio, dove l’IAS (in particolare in uplink) potrebbe essere degradato a causa della limitata capacità di uplink delle celle che servono l’area e dove il traffico in tempo reale del servizio di trasmissione video potrebbe competere con il traffico di uplink di determinati utilizzi dell’IAS (come il caricamento di video e foto).

L’attuazione dell’offerta sarebbe limitata alla tempistica dell’evento sportivo e alla vicinanza dello stadio per collegare le telecamere alla sala di controllo.

Controllo remoto di una gru in un cantiere edile

Un’azienda sta commercializzando un sistema di controllo remoto per gru connesse, che richiede bassa latenza e alta velocità di upload. Un’altra azienda, specializzata in lavori pubblici, vorrebbe utilizzare questo sistema per un cantiere temporaneo in un’area a densità moderata.

Secondo il BEREC, i fornitori devono garantire una capacità sufficiente per un livello di qualità adeguato per tutti gli utenti finali, prevenendo così qualsiasi degrado della qualità generale dei servizi intelligenti. Poiché in questo esempio il servizio non viene implementato in un’area particolarmente congestionata, i ​​rischi di degrado dei servizi intelligenti sembrerebbero inferiori.

Guida a distanza di veicoli connessi nel trasporto merci

Un’azienda si è specializzata in veicoli per il trasporto merci controllabili a distanza. Un sito industriale prevede di impiegarli tra due dei suoi stabilimenti. Per garantire una connessione affidabile tra i veicoli e il centro di controllo, il servizio di comunicazione viene fornito da un operatore tramite una slice dedicata.

Osservazioni preliminari del BEREC: in questo esempio, la scala geografica in cui il servizio viene implementato è più ampia e copre regioni con una congestione non uniforme, pertanto il degrado dello standard IAS deve essere valutato su questa scala e non solo sugli stabilimenti; i rischi di degrado potrebbero essere superiori. Detto questo, il servizio sembra ammissibile.

Trasmissione di informazioni (immagini, documenti e videochiamate) agli ospedali da un’ambulanza connessa

Un’azienda sta commercializzando soluzioni di videochiamata e trasmissione di informazioni tra ambulanze e ospedali per il trasferimento dei pazienti, fornite tramite una porzione specifica di una rete pubblica di comunicazioni elettroniche.

Questo permette ai paramedici di comunicare con i medici mentre si trovano in ambulanza in movimento, facilitando e velocizzando l’assistenza al paziente. Sono richiesti bassa latenza, elevate velocità di upload e larghezza di banda garantita.

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