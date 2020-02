Una connessione su dieci sarà 5G entro il 2023, per l’esattezza il 10,6% del totale. La velocità media supererà i 575 megabits al secondo, praticamente 13 volte più veloce di quella attuale. In queste condizioni, il nuovo standard di rete favorirà la realizzazione di infrastrutture per l’Internet of Things (IoT), l’utilizzo diffuso dell’intelligenza artificiale (IA), lo sviluppo di progetti smart city e per la guida autonoma.

Entro il 2023, inoltre, il 70% della popolazione mondiale, circa 5,7 miliardi di persone, avrà a disposizione una connettività mobile, dal 2G al 5G, mentre il 66% della popolazione globale avrà l’accesso a internet.

Sono questi i numeri contenuti nella nuova edizione dell’Internet Report di Cisco, che vede una decisa crescita dei livelli di connettività in tutto il mondo, con una media di 3,6 dispositivi connessi in rete per persona e 10 per ogni casa entro i prossimi due anni.

In aggiunta, si raggiungeranno le 14,7 miliardi di connessioni Machine-to-Machine (M2M), cioè il 50% del totale delle connessioni mobili al mondo, utili allo sviluppo delle reti IoT soprattutto nel settore industriale e manifatturiero, ma anche nei segmenti smart home e smart buildings.

Salto in avanti anche per le connessioni WiFi di tutto il mondo, che passeranno dai 170 milioni di hotspot del 2018 ai 628 milioni stimati dallo studio. Gli hotspost WiFi6 potrebbero superare l’11% del totale.

Altro elemento chiave della giga society sarà la cyber sicurezza. Negli ultimi due anni gli attacchi DDoS sono aumentati del 40% a livello mondiale, con un aumento del volume di punta degli attacchi del +63%.