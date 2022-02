Il 5G sta arrivando gradualmente nella nostra vita quotidiana, è il momento per le aziende di pensare a come potrebbe contribuire a risolvere alcuni problemi.

Il 5G si diffonderà in maniera graduale nella nostra vita quotidiana, sarà una rivoluzione progressiva secondo gli esperti. Ma per le aziende ora è giunto il momento di preparare la loro strategia per trarre i maggiori vantaggi dal nuovo standard.

L’impatto potenziale è a largo spettro, con nuove capacità di edge computing e networking.

Ma mentre alcuni trend si concretizzeranno prima di altri, ci sono certamente 5 sviluppi del mercato IT professionale da guardare più da vicino nel 2022.

L’adozione del 5G diventerà più accessibile

Diventerà più facile per le persone e le organizzazioni avvicinarsi al 5G. Secondo il Mobile Economy 2021 Report della Gsma, molti operatori dedicheranno l’80% della loro capacità di spesa alla realizzazione delle reti 5G fino al 2025, offrendo così l’infrastruttura necessaria per rendere il 5G una via di business percorribile.

Fattore chiave per il 5G nel 2022 sarà la sua disponibilità nel segmento consumer e nella vita di tutti i giorni. Forrester fa sapere che la disponibilità di dispositivi compatibili con il nuovo standard è la più elevata rispetto alle precedenti generazioni mobili, mentre la GSMA vede il prezzo dei device 5G in calo; il prezzo medio è sceso sotto i 500 dollari nel primo semestre del 2021, il che rende il nuovo standard sempre più abbordabile.

Nuove capacità catalizzeranno la prossima rivoluzione industriale

La maggior velocità di trasmissione dei dati è l’elemento più significativo del 5G, secondo gli esperti. Non è soltanto una questione di bit, ma anche del fatto che l’invio di quantitativi superiori di bit al minuto è anche molto più a buon mercato.

In ballo però c’è molto più del risparmio finanziario. L’ampiezza di banda e la bassissima latenza offerte dalla release 15 e 16 offrono capacità sempre superiori che risvegliano l’interesse dell’industria.

Entro la fine del 2022 arriverà la release 17 che si concentrerà su specifiche aggiuntive per supportare i sistemi aerei senza pilota (UAV), i servizi multimediali prioritari, la convergenza tra mobile e fisso e lo slicing della rete.

In effetti, le capacità del 5G vanno ben oltre ciò che offrivano le precedenti tecnologie cellulari, il che lo rende molto interessante per alcune aziende. Secondo Forrester, le imprese possono pensare di progettare fabbriche più intelligenti. I casi d’uso potrebbero includere track and trace avanzato, connessione wireless di macchine, robot mobili, sensori; con la possibilità di connetterti a così tanti dispositivi potresti spostarti in una dimensione completamente diversa del data mining e degli analytics. Il 5G offre davvero l’opportunità di avere un grande ripensamento su come funziona la produzione.

La produzione è in prima linea nel 5G in questo momento, in particolare il 5G è potenzialmente utile per le aziende di logistica e petrolio e gas con il potenziale delle possibilità dell’Internet delle cose (IoT) abilitate al 5G. Nei trasporti, ci sono così tante parti mobili: container, automobili, gru, navi per potenziali implementazioni del 5G. Ma anche nello spazio di vendita al dettaglio, per abilitare sofisticate tecnologie di coinvolgimento dei clienti come gli schermi intelligenti nei negozi o l’assistenza clienti omnicanale.

Servizi di realtà mista

Il 5G continuerà a supportare la crescita di servizi di realtà mista quest’anno.

Applicazioni si realtà aumentata e realtà virtuale hanno sofferto in passato di un eccessivo ritardo tra una richiesta e una risposta, che riduce l’immersione. Con la migliore latenza e la maggiore larghezza di banda offerte dal 5G, l’esperienza utente complessiva può essere notevolmente migliorata e inizieremo a vedere più servizi di realtà mista sperimentati in tempo reale. Non è un caso, dopotutto, che i dibattiti sul metaverso abbiano iniziato a dominare l’agenda tecnologica.

C’è già un’ampia varietà di casi d’uso, come sottolinea Gartner. In tutte le aziende, puoi immaginare di avere un esperto in remoto in grado di offrire una guida su qualcosa su cui stai lavorando. Ci sono molti casi d’uso di addestramento di AR e VR, e poi c’è la visione artificiale: manovre a distanza di qualsiasi cosa, da un drone a attrezzature pesanti in una miniera.

Apripista dell’Open-RAN

Poco più di tre quarti (77%) degli operatori ritengono che il 5G sarà utilizzato come apripista per l’open-RAN poiché sarà essenziale per soddisfare le esigenze di copertura aziendale e di servizi nell’era del 5G, riducendo i costi e consentendo una maggiore collaborazione e condivisione delle informazioni tra fornitori.

In termini di vantaggio più ampio, l’open RAN può incoraggiare nuovi fornitori nell’ecosistema mobile, portando a una maggiore innovazione e alla successiva adozione di nuove tecnologie come AI e IoT.

Separatamente, la maggiore flessibilità per le aziende di selezionare le apparecchiature e il software più adatti alle loro esigenze si tradurrà in una maggiore concorrenza e nella riduzione dei prezzi e dei costi di implementazione della tecnologia 5G.

Contribuirà a rafforzare le relazioni

l 5G è destinato a svolgere un ruolo cruciale nella costruzione di relazioni più solide nel 2022, grazie all’affidabilità che può offrire. Laddove le aziende e i privati hanno sperimentato in precedenza interruzioni della rete, il 5G fornisce un servizio veloce e sicuro con una larghezza di banda migliorata e più connessione. Inoltre, con meno stress sulla rete, i costi dei dati vengono ridotti e un numero maggiore di dispositivi può essere trasportato.

Man mano che le aziende adotteranno il 5G, , secondo la GSMA, saranno in grado di sperimentare connessioni affidabili, latenza inferiore e disponibilità più ampia. Ciò significa che le riunioni di lavoro possono procedere senza interruzioni e che dati, file e servizi possono essere condivisi senza interruzioni.

In definitiva, queste connessioni sicure e affidabili supportano lo sviluppo e le prestazioni di relazioni e interazioni online e quindi favoriscono relazioni più forti.

Avrà un impatto concreto sul business già quest’anno?

Possiamo aspettarci di vedere una maggior adozione e commercializzazione del 5G, ma molte applicazioni avranno bisogno di una maggior maturità prima di poter raggiungere la fruizione.

La prima cosa dare per le aziende è individuare i problemi da risolvere e pensare se il 5G potrebbe aiutare a risolverli anche in ottica di sviluppo congiunto e co-creazione di applicazioni nuove.