5G, Huawei sceglie la Francia per il primo impianto produttivo europeo

Huawei aprirà il suo primo impianto di produzione europeo di apparecchiature 5G in Francia.

Lo ha annunciato il presidente del gruppo cinese Liang Hua, in conferenza stampa a Parigi giovedì scorso.

Si tratta del primo impianto di produzione del gruppo che aprirà fuori dalla Cina.

E’ chiaro che la Francia agli occhi di Huawei sia considerato un paese strategico.

La fabbrica, che rappresenterà un investimento di 200 milioni di euro e che impiegherà circa 500 persone nella prima fase di apertura, produrrà attrezzature destinate al mercato europeo del 5G.

Apparecchiature per l’Europa

“Il sito in un primo momento produrrà delle attrezzature radio (ad esempio delle antenne) per allargare in seguito la produzione ad altri prodotti in funzione alle necessità del mercato europeo”, ha detto Liang Hua alla stampa francese. Secondo Huawei, l’impianto produrrà prodotti del valore di un miliardo di euro all’anno. Per ora il gruppo francese non ha precisato dove di preciso intende realizzare l’impianto.

Si tratta certamente di un ottimo risultato per il presidente francese Emmanuel Macron che sotto traccia ha intessuto buoni rapporti con Pechino tanto da poter ora ospitare il primo avamposto produttivo del gruppo cinese in Europa.

L’Europa è uno dei mercati strategici di Huawei, “abbiamo diversi clienti strategici nell’area – ha detto Liu – per questo riteniamo che sia una mossa intelligente realizzare questo stabilimento 5G per supportare lo sviluppo dei prossimi 10 o 20 anni in questo mercato e in quelli vicini”, ha detto Liu.

Huawei conta ad oggi 13mila dipendenti in Europa. Il 73% dei quali sono impiegati a livello locale. L’azienda conta 23 centri di sviluppo e ricerca nell’area Ue in 13 paesi.