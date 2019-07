5G, Gubitosi: ‘L’accordo Tim-Vodafone entro il primo agosto’

In questo modo Luigi Gubitosi, Ad Tim, annuncia, nella nostra videointervista, la firma dell'accordo con Vodafone Italia per la condivisione della rete 5G e delle torri di trasmissione.

“Avevamo preso un impegno con il mercato e abbiamo detto che avremmo fatto tutto il possibile per portarlo a completamento entro il nostro consiglio di amministrazione del primo agosto e sarà cosi”. In questo modo Luigi Gubitosi, Ad Tim, annuncia, nella nostra videointervista, la firma dell’accordo con Vodafone Italia per la condivisione della rete 5G e delle torri di trasmissione, come previsto dal Memorandum d’intesa siglato tra i due operatori.

E la condivisione è la nuova filosofia di Tim, come ha sottolineato Gubitosi, ieri, nel corso del convegno, organizzato dal nostro editore Supercom, “Quale strategia italiana per lo sviluppo delle reti ultraveloci e la crescita economica del Paese?”, che si è tenuto ieri nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica.

Nel dettaglio, sulla nuova mission di Tim indicata da Gubitosi durante il suo intervento “sul 5G con Vodafone realizziamo un’infrastruttura aperta a tutti gli operatori”, l’AD ha spiegato: “Stiamo già collaborando in FlashFiber con Fastweb così come collaboreremo con Vodafone sul 5G. Da sempre per noi la collaborazione è importante, anche perché gli investimenti sono ingenti, ed è fondamentale, dove possibile, condividerli. La nostra filosofia, come già avviene in altri settori maturi, è quella di condividere, appunto”. E per la rete in fibra ottica Tim e Open Fiber stanno dialogando per una fusione delle due infrastrutture.

Rivivi il live tweeting del convegno sul nostro canale Twitter, con Franco Bassanini, Presidente di Open Fiber, Antonio Sassano, presidente della Fondazione Ugo Bordoni, Andrea Zoppini, professore dell’Università Roma Tre, Alessandro Morelli (Lega), presidente Commissione Tlc Camera dei Deputati e Mirella Liuzzi (M5S) Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati.

Il workshop è stato anche l’occasione di presentazione del libro di Fabrizio Dalle Nogare “Regolazione e mercato delle comunicazioni elettroniche”, per le Edizioni Giappichelli, che ha centrato la riflessione tra Governance della rete e nuovo Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche.

Per approfondire

Guarda il video integrale del convegno su Radio Radicale.