Videointervista a Lisa Di Feliciantonio, Head of Media Relations and Public Affairs di Fastweb, in occasione dell'evento "Il 5G per i Capitolini: Arte e Innovazione per il futuro del patrimonio artistico" organizzato da Roma Capitale in collaborazione con Fastweb, ZTE e Università dell'Aquila che si è tenuto a Roma il 4 febbraio.

“Il 5G FWA è una grande opportunità per portare la banda ultralarga in una città complessa come Roma”. Lo ha detto Lisa Di Feliciantonio, Head of Media Relations and Public Affairs di Fastweb, in occasione dell’evento “Il 5G per i Capitolini: Arte e Innovazione per il futuro del patrimonio artistico” organizzato da Roma Capitale in collaborazione con Fastweb, ZTE e Università dell’Aquila che si è tenuto a Roma il 4 febbraio (leggi l’articolo).