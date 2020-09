5G, giro d’affari delle nuove reti core a 1 miliardo di dollari nel 2020

I ricavi derivanti dalla vendita di componenti core per le nuove reti 5G visto in forte crescita nel secondo semestre dell’anno.

I ricavi derivanti dalla vendita di reti core 5G si muove verso quota 1 miliardo di dollari nel 2020, trainati dalla forte crescita di investimenti. Secondo l’ultimo report trimestrale di Dell’Oro, gli operatori stanno accelerando i loro piani di investimento in nuove reti core, un trend che continuerà a crescere anche nel 2021.

Nel 2020 lo sviluppo di nuove reti 5G core valeva circa il 15% di tutti i ricavi in reti mobili nel loro complesso.

Inoltre, i ricavi da reti 4G e 5G sono aumentati del 15% annuo nel secondo trimestre del 2020.

In aumento dell’8% i ricavi derivanti da IMS Core VoLTE, così come le componenti di Network Function Virtualization che per la prima volta hanno superato il 50% nel secondo trimestre 2020.

Vendor

Una tendenza in forte crescita, sottolinea dell’Oro, precisando che Huawei e ZTE sono in testa nel segmento delle componenti di rete 5G, accanto a vendor come Mavenir che sta aumentando i suoi ricavi.

A settembre 2019 Huawei aveva siglato più di 50 contratti commerciali a livello globale.

Accelerazione nel secondo semestre

L’accelerazione nel secondo semestre del 2020 è già cominciata, con T-Mobile che ha lanciato la sua rete commerciale standalone ad agosto, contando su Cisco e Nokia come principali fornitori 5G.

Nella seconda parte del 2020 sono attesi i lanci di nuove reti commerciali 5G in Cina, dove Huawei, ZTE, Ericsson e Nokia sono stati prescelti come fornitori di nuove apparecchiature. In Corea del Sud i principali vendor sono Ericsson, Nokia e Samsung.