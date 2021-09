La videointervista a Giovanni E. Corazza, Presidente della Fondazione Marconi, in occasione dell'evento 'L'Italia torna all'avanguardia nelle telecomunicazioni mobili con la rivoluzione dell'Open RAN'.

“La flessibilità dell’Open RAN è uno strumento per dare spazio non soltanto ai grandi ma anche ai piccoli player, soggetti di cui l’Italia è ricchissima”. Lo ha detto Giovanni E. Corazza, Presidente della Fondazione Marconi, in occasione dell’evento ‘L’Italia torna all’avanguardia nelle telecomunicazioni mobili con la rivoluzione dell’Open RAN’, organizzato da JMA, che si è tenuto il 22 settembre a Castel San Pietro.

