5G, Gianna Nannini sul palco di X Factor con un ologramma

Il 5G azzera anche le distanze. Gianna Nannini è arrivata sul palco di X Factor con un ologramma. È la prima performance olografica live in Europa grazie al 5G, resa possibile dalla Giga Network™ 5G di Vodafone.

Di seguito la clip di Gianna Nannini ospite di X Factor 2019, nella puntata in onda ieri sera, su Sky Uno (Immagini concesse da Sky).

La cantante si è esibita fisicamente al Bikers Club di Berlino, ma il suo ologramma è comparso direttamente sul palco dell’X Factor Dome di Monza permettendole di cantare sulle note del suo successo “Ragazzo dell’Europa” insieme ai concorrenti del talent di Sky prodotto da Fremantle.

Una straordinaria esibizione resa possibile dalla Giga Network™ 5G di Vodafone che, grazie alla bassissima latenza e al trasferimento ultrarapido di flussi video in alta definizione, ha garantito una performance di altissima qualità audio-video e l’interazione in tempo reale tra la cantante e i ragazzi in gara. Il flusso video in alta qualità ha attraversato in roaming la rete Vodafone da Berlino a Monza dove, ha preso forma l’ologramma di Gianna Nannini che, proiettato sul palco di X Factor, ha potuto cantare e muoversi liberamente insieme ai concorrenti dello show.

Un evento unico nel suo genere che apre le porte a nuovi scenari di intrattenimento e che avviene sul palco di uno show da sempre all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. Il 5G porterà nuove modalità di interazione del pubblico all’interno dei live show musicali, di attualità e sportivi, non solo grazie agli ologrammi ma anche attraverso la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata.