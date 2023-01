Il 5G FWA è un’alternativa valida alla fibra FTTH per portare la banda ultralarga ad almeno 100 Mbps ovunque, in particolare nelle zone rurali a fallimento di mercato.

Il 5G FWA è un’alternativa valida alla fibra FTTH per portare la banda ultralarga ad almeno 100 Mbps ovunque, in particolare nelle zone rurali a fallimento di mercato. La pensa così la GSMA, che ha realizzato un report ad hoc per sostenere questa tesi “The 5G opportunity: a TCO model for a 5G mmWave FWA network”, che sottolinea il valore potenziale delle onde millimetriche (mmWave) per veicolare il segnale dell’FWA 5G.

Il report è destinato in particolare agli operatori che dispongono già di una rete 5G per servizi mobili e che vogliono realizzare un’offerta a banda larga fissa. L’operatore in questione dispone di una quota limitata di spettro sub-6 Ghz (40 Mhz) e una buona parte di spettro in banda 26-28 Ghz (400 Mhz). “Ciò è rappresentativo di quanto accade realmente in mercati come l’Italia, il Cile e la Germania, e sarà sempre più normale in futuro con la crescente assegnazione di banda mmWave”, si legge nel report GSMA.

Questo scenario è tipico di quegli operatori che dispongono di banda mediana ma che non hanno un’offerta fissa, oppure di quegli operatori che hanno un’offerta convergente fisso mobile e vogliono complementarla nelle zone meno servite.

Operatori di telefonia mobile in Europa, Stati Uniti e America Latina possono pensare di implementare servizi FWA 5G su reti mmWave FWA come alternativa conveniente a fibra a casa (FTTH) in diversi casi:

Nelle città rurali una rete 5G mmWave FWA rappresenta la soluzione più conveniente per la consegna servizi a banda larga di nuova generazione a prova di futuro, laddove i cavi in ​​fibra non possono essere distribuiti utilizzando infrastrutture esistenti. Secondo le ipotesi di base, un 5G mmWave La rete FWA potrebbe offrire risparmi sui costi fino al 55% in Europa, il 45% negli Stati Uniti e il 65% in America Latina.

Il 5G mmWave FWA può anche essere una conveniente opzione di connettività in aree urbane periferiche, prive di condotti o pali da affittare o condividere. In questo caso, in base alle ipotesi di base, i risparmi sui costi potrebbe ammontare al 30% in Europa e negli Stati Uniti, e 45% in America Latina.

In alcune aree urbane, il 5G mmWave FWA può essere conveniente rispetto all’FTTH laddove nuovi condotti devono essere costruiti per distribuire nuovi cavi in fibra. Secondo le ipotesi di base, il 5G FWA potrebbe fornire risparmi sui costi del 25% in America Latina e costerebbe tanto quanto l’FTTH in Europa e negli Stati Uniti.

L’FTTH sarebbe un’opzione conveniente rispetto al 5G mmWave FWA laddove i cavi in fibra possono essere distribuiti in infrastrutture aeree o sotterranee che possono essere condivise o affittate.

Secondo le stime della GSMA, le implementazioni in aree urbane e suburbane di 5G mmWave FWA

In Europa, Stati Uniti e America Latina potrebbero fornire vantaggi oltre tramite CPE indoor standard, aumentando l’efficacia in termini di costi di 5G mmWave FWA rispetto a FTTH da 10 a 20 punti percentuali.