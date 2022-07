5G FWA, previsto raddoppio di vendite di terminali CPE nel 2022

Il mercato globale dei terminali CPE per 5G FWA è visto in fase di grande espansione a livello globale, con vendite viste al raddoppio nel 2022 secondo stime della GSA.

Le vendite di terminali di accesso al 5G FWA raddoppieranno nel 2022. Lo prevede la GSA (Global mobile Suppliers Association), secondo cui la crescita dell’FWA 5G andrà di pari passo con l’incremento della copertura 5G. C’è da dire, però, che al momento la maggior parte dei dispositivi di accesso fixed wireless sono ancora 4G/LTE. Tuttavia, i produttori si stanno sempre più concentrando sull’introduzione sul mercato di prodotti 5G mmWave.

La nicchia del mercato 5G fixed wireless (FWA) è vista in fase di grande espansione, con vendite di terminali (CPE) al raddoppio nel 2022, secondo l’ultimo report della GSA.

I numeri

Nel 2021 il numero di dispositivi 5G FWA CPE ha raggiunto quota 3,6 milioni di pezzi venduti nel 2021, in crescita del 162% rispetto al 2020, e per il 2022 si prevedono 7,6 milioni di apparecchi venduti, pari al 25% di tutti i dispositivi venduti da 26 vendor presi in considerazione dalla GSA.

I dispositivi basati su mmWave (onde millimetriche) sono stati 160mila nel 2021, a fronte dei 130mila del 2020.

Leggi anche: 5G, capire come funziona: reti sub-6 Ghz vs onde millimetriche (mmWave)

Poiché si prevede che l’adozione di tali dispositivi continuerà, circa l’88% dei fornitori intervistati ha condiviso l’intenzione di introdurre prodotti basati su 5G mmWave nei prossimi anni.

5G mmWave resta piccolo

Sebbene il numero di dispositivi 5G FWA (che includono prodotti compatibili con 4G e 5G) spediti nel 2021 sia più che raddoppiato, il 5G mmWave rimane piccolo, rappresentando solo il 16% dei 22,7 milioni di unità spedite: l’84% di tutti i prodotti FWA CPE spediti nel 2021 erano solo 4G/LTE.

Tuttavia, la GSA ha osservato che nel 2021 in generale il mercato è diminuito di quasi il 25% a causa di una generale carenza di componenti. Il mercato dovrebbe tornare a crescere quest’anno, anche se non è destinato a superare i 30 milioni, come nel 2020.

I risultati si basano sulle risposte aggregate raccolte tra aprile e giugno da 26 fornitori di CPE che costituiscono “una rappresentazione significativa” del mercato dei dispositivi 4G/5G FWA basati su 3GPP. Tra gli altri Huawei, Nokia, Oppo, TCL e BEC Technologies.

FWA, trend principale: connettere chi non è connesso

Secondo gli intervistati, attualmente la tendenza più importante nel settore FWA è connettere chi non è connesso, mentre il lavoro da casa e la sostituzione della linea DSL sono ora visti anche come driver significativi della domanda.

Inoltre, la maggior parte degli intervistati è stata rialzista riguardo al futuro del mercato, prevedendo un impatto minimo o nullo dai problemi dei componenti nel 2023. Erano, invece, più diffidenti nei confronti delle pressioni attese dovute all’inflazione.

Nonostante il mercato stia crescendo sia in termini di dimensioni che di importanza – FWA ora figura nei piani di servizio a banda larga di molti più operatori di rete mobile e fissa rispetto a due o tre anni fa – c’è ancora molto lavoro da fare per identificare e dimensionare il mercato, secondo Julien Grivolas, presidente del Forum GSA 4G/5G FWA.

Forum GSA 4G/5G FWA, obiettivo educare il mercato

“Attualmente non ci sono definizioni di mercato concordate, mancano informazioni di mercato e non c’è consenso sul volume delle spedizioni di dispositivi FWA e sulla base installata di FWA a livello globale. Lo scopo del Forum GSA 4G/5G FWA è quello di educare l’industria sul mercato FWA”, ha osservato Grivolas.

I risultati della GSA arrivano sulla scia di una previsione della casa di ricerca GlobalData, che prevede che il mercato FWA crescerà di cinque volte negli Stati Uniti entro il 2026, rappresentando quasi il 9% di tutte le linee di accesso a banda larga entro quel momento. Le forze trainanti includono l’aumento della domanda da parte degli utenti e il supporto del governo, il miglioramento delle prestazioni dei dati e la facilità d’uso, nonché il desiderio degli operatori di incassare i servizi fissi a banda larga – vedi FWA puntato per una rapida crescita negli Stati Uniti entro il 2026.

In effetti, il mercato sembra essere testimone di una ripresa: lo specialista statunitense Tarana Wireless si è recentemente assicurato nuovi finanziamenti che hanno portato il suo valore a 1 miliardo di dollari – vedi lo specialista FWA Tarana raccoglie 170 milioni di dollari, ottiene il suo badge “unicorno”.

E l’operatore statunitense T-Mobile si è vantato di aver “fumato” la concorrenza con la sua “crescita notevole” registrando un milione di clienti per il suo servizio FWA Internet domestico abilitato per 5G in un anno.