Sfruttare le potenzialità della connettività 5G FWA contribuendo a colmare il gap infrastrutturale del Sud Italia. Questi i principali obiettivi del primo servizio commerciale fiber-like con velocità fino a 1 Gbit/s di Linkem e disponibile da oggi già nei Comuni di Modugno, Grottaglie e Avellino.

Entro fine anno saranno infatti raggiunti oltre 50 Comuni

Nonostante le difficoltà e i maggiori oneri causati dalla pandemia, Linkem, operatore 5G leader italiano della tecnologia FWA, rispetterà i primi obiettivi per il 2020 per la copertura delle aree grigie del paese grazie al lancio del primo servizio 5G FWA fino a 1 Gbit/s che sarà in grado di offrire una customer experience equiparabile a quella della tecnologia FTTH, ma con la flessibilità e la rapidità di installazione tipiche del FWA. Entro fine anno saranno infatti raggiunti oltre 50 comuni.

Si tratta di un’ulteriore conferma delle potenzialità e dell’inclusività offerte dalla tecnologia Fixed Wireless in ottica 5G per supportare la digitalizzazione del paese e superare l’Italia a macchia di leopardo.

Grazie agli accordi firmati da Linkem e Fastweb nel corso degli ultimi 12 mesi, che hanno l’obiettivo di accelerare lo sviluppo delle rispettive infrastrutture con accesso wholesale reciproco alle rispettive reti 5G, Linkem potrà raggiungere circa 12 milioni di abitazioni in oltre 2000 città con servizi ultra-broadband massimamente performanti entro il 2023.

L’offerta dei servizi si basa su una rigorosa divisione dei rispettivi asset, servizi e offerte commerciali dei due operatori.

Davide Rota (Linkem): “Garantire lo sviluppo di reti 5G ad alta capacità anche nel Sud in tempi rapidi”

Davide Rota, CEO Linkem, ha dichiarato che “in un periodo difficile per tutti continuiamo a mantenere il nostro impegno nella realizzazione di una rete FWA all’avanguardia partendo, anche in ottica 5G, dal Sud, ovvero dalle aree del Paese storicamente più svantaggiate dal punto di vista delle infrastrutture di connessione. Riteniamo infatti fondamentale continuare a contribuire in prima linea a ridurre il divario infrastrutturale senza perdere di vista la prospettiva di omogeneità a livello nazionale, garantendo lo sviluppo di reti 5G ad alta capacità anche nel Sud in tempi rapidi”.

Negli anni Linkem ha realizzato la più estesa rete proprietaria di accesso wireless che serve già quasi 700 mila clienti residenziali e business con una copertura del 70% del territorio nazionale. Grazie all’innovativa visione di utilizzare la tecnologia LTE FWA come un’alternativa per la fornitura di servizi ultra-broadband in Italia, Linkem ha attratto più di mezzo miliardo di euro di investimenti stranieri e sta realizzando un piano industriale per l’upgrade della propria rete al 5G, abilitando non solo le migliori performance per i clienti finali, ma un vero e proprio ecosistema di servizi innovativi.