Secondo stime di ABI Research il mercato della banda larga via 5G FWA (Fixed wireless access) è visto in crescita fono al 2027. Gli operatori stanno registrando una crescita della domanda di velocità di connettività accresciuta. Il mercato è guidato perlopiù dal lancio di servizi in Nord America, Europa occidentale e Asia Pacifico. Le opportunità di ricavi sono molto elevate, ma gli operatori devono stare attenti ai limiti delle loro reti.

La domanda di connettività a banda larga spingerà il decollo di servizi 5G FWA nei prossimi 5 anni, secondo le previsioni di ABI Research, ma gli operatori mobili potrebbero soffrire carenze di connettività di pari passo con la crescita della customer base FWA nonché l’aumento di clientela ad alto livello di qualità dei servizi.

Nel suo ultimo rapporto sul mercato dell’accesso wireless fisso, ABI Research ha previsto che il 5G FWA rappresenterà più di un terzo (35%) dell’intero mercato FWA entro il 2027, con 72 milioni di abbonati. Questa cifra rappresenta un aumento del 24% su base annua rispetto ai 58 milioni di connessioni 5G FWA che l’azienda prevede nel 2026.

Sebbene gli operatori offrano già servizi FWA abilitati per 4G/LTE, che sono stati ampiamente implementati a livello globale, in genere non riescono a fornire “la velocità necessaria per competere con le connessioni cablate a banda larga”, ha spiegato ABI Research nel rapporto. È qui che il 5G torna utile, con l’impegno di fornire velocità di trasmissione dati in grado di competere con la gamma della fibra, “rendendolo un’alternativa competitiva alle soluzioni a banda larga cablate”, ha aggiunto.

“FWA è uno dei pochi casi d’uso che utilizza le reti 5G massive multiple-input multiple-output (mMIMO) nella loro massima estensione, con un utilizzo mensile tipico che potrebbe arrivare fino a 1 Tbyte per abbonato. Si prevede che molti MNO [operatori di rete mobile] che hanno lanciato il 5G offriranno servizi FWA, trainando la crescita del mercato FWA 5G “, ha osservato Fei Liu, analista del settore delle infrastrutture di rete mobile e 5G presso ABI Research.

In termini di sviluppi geografici, la spinta più notevole per offrire servizi 5G FWA è in Nord America, Europa occidentale e regione Asia-Pacifico. ABI Research ha sottolineato che i principali operatori statunitensi considerano il 5G FWA come “un’enorme opportunità”, indicando T-Mobile come un ottimo esempio, con due terzi dei suoi clienti residenziali considerati de facto “clienti via cavo insoddisfatti”.

Entro la fine del terzo trimestre del 2022, T-Mobile US ha riferito che più della metà (51,8%) delle sue aggiunte nette a banda larga tra l’ultimo trimestre del 2021 e il terzo trimestre del 2022 erano abbonamenti FWA. La domanda di servizi FWA in Nord America è stata precedentemente notata anche da Dell’Oro: vedi i giganti delle telecomunicazioni statunitensi che guidano la crescita della tecnologia FWA.

Oltre agli Stati Uniti, anche la Consumer Unit (EE) di BT nel Regno Unito, Fastweb in Italia e Reliance Jio in India intendono aumentare la copertura FWA nei prossimi anni.

E anche se si prevede che il 5G FWA porterà entrate aggiuntive per gli operatori – secondo le stime di Juniper Research, le entrate raggiungeranno i 2,5 miliardi di dollari nel 2023 – c’è un avvertimento, ha avvertito ABI Research. Secondo Liu, le società di telecomunicazioni “devono essere vigili su quanti abbonati FWA possono supportare e quale tipo di servizio desiderano offrire (best effort o quality of service – QoS)”.

Ha raccomandato agli operatori di utilizzare strumenti di monitoraggio e gestione abilitati all’intelligenza artificiale (AI) per valutare le proprie risorse di rete, la capacità e lo spettro per garantire una crescita costante del 5G FWA. “Quando il servizio 5G FWA inizia a sfidare la loro capacità di rete, questi MNO potrebbero dover implementare onde millimetriche (mmWave) per garantire la qualità dei loro servizi FWA e la capacità complessiva della rete”, ha affermato l’analista.