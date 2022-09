5G FWA, giro d’affari a 2,5 miliardi di euro nel 2023

I ricavi generati dagli operatori di servizi 5G FWA sono visti in crescita a 515 milioni di dollari quest’anno, a fronte di una vera esplosione prevista a 2,5 miliardi di dollari nel 2023. Queste le previsioni di Juniper Research, secondo cui la crescita sarà trainata dalle crescenti capacità delle reti 5G, in particolare la latenza sempre più bassa, l’aumento della gestione dati, un tempo impensabili con il 4G.

E secondo gli analisti di Juniper siamo soltanto all’inizio della curva di crescita, con ricavi da 5G FWA a 24 miliardi di dollari nel 2027, con i ricavi dei consumatori che forniscono quasi tutto (96%) di quella cifra. Tuttavia, tale crescita dipenderà dai servizi di in bundling, come lo streaming video e la sicurezza domestica intelligente, per attirare clienti e ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai servizi a banda larga in fibra.

FWA include servizi che forniscono connettività Internet ad alta velocità tramite CPE (Customer Premises Equipment) abilitati per cellulari per usi inclusi reti a banda larga e IoT.

L’autore della ricerca Elisha Sudlow-Poole ha osservato: “I vantaggi di FWA sono ora paragonabili ai servizi che utilizzano reti in fibra. Gli operatori hanno un’opportunità immediata di generare entrate dagli abbonamenti a banda larga direttamente agli utenti finali fornendo soluzioni dell’ultimo miglio supportate dalla loro infrastruttura 5G esistente”.

5G FWA da offrire come soluzione dell’ultimo miglio

Il rapporto ha anche identificato le reti private come un’opportunità di monetizzazione chiave; offrendo capacità di rete superiori su 4G. La produzione intelligente, i porti di spedizione e gli aeroporti sono i casi d’uso chiave per 5G FWA. Il rapporto raccomanda agli operatori di utilizzare 5G FWA per facilitare la soluzione dell’ultimo miglio trattando il rapporto tra FWA e reti in fibra come totalmente collaborativo per massimizzare le prestazioni della rete e il ritorno sull’investimento.

5G FWA da offrire come soluzione dell’ultimo miglio

Il rapporto ha anche identificato le reti private come un’opportunità di monetizzazione chiave; offrendo capacità di rete superiori su 4G. La produzione intelligente, i porti di spedizione e gli aeroporti sono i casi d’uso chiave per 5G FWA. Il rapporto raccomanda agli operatori di utilizzare 5G FWA per facilitare la soluzione dell’ultimo miglio trattando il rapporto tra FWA e reti in fibra come totalmente collaborativo per massimizzare le prestazioni della rete e il ritorno sull’investimento.