5G, Fastweb + Vodafone si allea con Tim

Oggi in primo piano la notizia dell’accordo preliminare di Fastweb + Vodafone con TIM, finalizzata allo sviluppo delle reti di accesso mobile attraverso un modello di Radio Access Network (RAN) sharing.
Obiettivo: accelerare l’espansione del 5G in Italia, dove il vero 5G standalone è fermo al 7%.

Vi spieghiamo poi che cos’è il RAN sharing: una soluzione utile ad abbattere i costi di realizzazione delle infrastrutture, in particolare 5G e soprattutto nelle aree bianche e rurali.

Infine, il fisico del MIT e fondatore del Future of Life Institute, Max Tegmark, ha partecipato a un incontro in Vaticano per contribuire alla stesura di un appello sulla sicurezza dell’AI destinato a Papa Leone XIV. Promossa una campagna pubblica che ha raccolto oltre 130 mila firme.

