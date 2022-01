5G, ex ministro del Governo Uk: ‘Il bando di Huawei? Su ordine degli Usa’

Per molti sarà stato ovvio, ma ora arriva la conferma da una fonte attendibile come un ex ministro. La decisione del governo britannico di bandire la tecnologia della cinese Huawei dalla realizzazione del 5G in Uk “non aveva nulla a che vedere con la sicurezza nazionale” ma è arrivata su pressione americana – Lo ha detto apertamente lunedì scorso Vince Cable, già ministro del Commercio e dell’Industria del Governo all’epoca di David Cameron nel quinquennio 2010-2015 ed ex leader del Partito Liberal Democratico.

Ex Govt Minister Vince cable exposing the truth that UK banning #Huawei from Telecom Infrastructure in the UK had nothing to do with national security, It was because “The USA told us to do so”, to me this was obvious all along. pic.twitter.com/8vk5gveIkT