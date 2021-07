5G e reti locali, scatta la consultazione

La giornata in pillole. Pubblicato sul sito dell’Agcom il tanto atteso documento della consultazione sulle reti locali 5G e sull’uso verticale dello spettro radio destinato in primo luogo alle non-telco. C’è tempo fino al 30 settembre per rispondere e inviare i rilievi all’Autorità.

Sempre in tema di reti locali 5G, anche la Corea del Sud, primo paese al mondo per copertura 5G, ha avviato l’iter per l’assegnazione delle frequenze per l’uso privato dello spettro alle non-telco entro fine anno.

Infine, un’analisi sul ruolo del PNRR per lo sviluppo di nuovi servizi digitali amministrativi: lo spreco negli anni di risorse umane ed economiche non può essere coperto e risolto oggi da interventi di funzione infrastrutturale.

5G e reti locali, Agcom pubblica il documento della consultazione

di Paolo Anastasio

Pubblicato sul sito dell'Agcom il documento della consultazione pubblica sull'uso privato dello spettro per lo sviluppo dei Vertical

5G, anche la Corea del Sud apre lo spettro alle non-telco. E in Italia?

di Paolo Anastasio

Come già avvenuto in Germania e Francia, anche Seul apre l'uso dello spettro radio alle non-telco. L'Italia seguirà questa strada?

PNRR e servizi digitali amministrativi, perché serve una rivoluzione

di Elisabetta Zuanelli, Professoressa a Tor Vergata

I servizi digitali sono l'essenza della digitalizzazione e lo spreco negli anni di risorse non può essere coperto da interventi semplici

Cashback, l’alternativa allo studio governo credito d’imposta per negozianti

di Luigi Garofalo

Cashback, la sospensione frenerà la "cultura cashless" o il miglior incentivo ai pagamenti digitali è la pandemia?

“Effetto Draghi: Prove tecniche di Post Democrazia”, il talk domani alle 15

di Redazione Key4biz

II 1 luglio alle 15 Executive Webinar "Effetto Draghi: Prove tecniche di Post Democrazia". Ecco come seguirlo

FTTH Council, modello wholesale only di Open Fiber vincente per la fibra

di Paolo Anastasio

Il modello wholesale only di Open Fiber per la realizzazione di reti in fibra è considerato il il più attrattivo per gli investitori

5G, Suigo (INWIT) ‘ Rimuovere tutti i vincoli che rallentano le reti’

di Paolo Anastasio

Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne Comunicazione & Sostenibilità di INWIT: 'Rimuovere tutti i vincoli per le nuove reti'

5G, Basso (WindTre) ‘Per pieno sviluppo adeguare limiti italiani a quelli Ue’

di Redazione Key4biz

Roberto Basso, Direttore External Affairs & Sustainability di WINDTRE: 'E' necessario adeguare i limiti elettromagnetici in Italia'

Smart city e infrastrutture, proposta di legge USA da 1,1 miliardi di dollari

di Flavio Fabbri

Tentativo negli Stati Uniti di favorire ed accelerare il lancio di nuovi progetti smart city, soprattutto legati alle infrastrutture urbane

Internet: nuovo disegno di legge in UK mina l’indipendenza di Ofcom

di Flavio Fabbri

Una proposta di legge utile contro i contenuti online più dannosi e che invece potrebbe limitare le libertà e i diritti di internet

Hospitality: come la digitalizzazione può aiutare la ripresa del settore

di Angelica Donati

La digitalizzazione in risposta all'emergenza sanitaria può rivelarsi una grande opportunità di rilancio per il settore dell'hospitality

Protezione dati in Digital Age. Videointervista a M. Colombo (Labor Project)

di Luigi Garofalo

Videointervista in live streaming a Matteo Colombo, AD. – Labor Project, il 5 luglio 2021 dalle ore 12:00 in live streaming su Key4biz

"La PA che vorrei", intervista a Pierluigi Carugno (DG Comune di Pescara)