5G e fotovoltaico, Di Francia (ENEA) ‘Potenziale sinergia grazie alle small cells’

4 dicembre . Le notizie selezionate e raccontate dalla nostra prospettiva.

Girolamo Di Francia, responsabile del Laboratorio ENEA di Sviluppo applicazioni digitali fotovoltaiche e sensoristiche del Centro ricerche di Portici (Napoli) ha individuato potenziali interazioni fra pannelli fotovoltaici e antenne 5G.

Sovranità digitale (quella vera). Il Governo francese ha le sue app di messaggistica, di invio file e per la didattica. E in Italia?

Sterlina digitale. Il lancio di una moneta digitale della Bank of England sostenuta dallo Stato potrebbe essere frenato da preoccupazioni per la sicurezza dei dati personali degli utenti.