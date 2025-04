Gli investimenti globali delle telco sono calati dell’8% nel 2024 e diminuiranno in media di un ulteriore 2% all’anno anche nel prossimo triennio. Lo prevede la società di analisi Dell’Oro Group, secondo cui nello stesso periodo i ricavi cresceranno leggermente migliorando leggermente l’intensità del capex al 2027.

Visto l’attuale contesto fatto di turbolenze sui dazi e guerre commerciali minacciate da Trump, una flessione del 2% annuo degli investimenti in Tlc potrebbe sembrare una cosa piccola. Ma in realtà non è così soprattutto per l’industria delle apparecchiature di rete, che sta già affrontando una flessione cominciata nel 2024 con le telco che stanno cominciando a terminare i loro piani di investimento in 5G e fibra.

Quel che è certo è che le telco stanno tirando la cinghia degli investimenti e che la spesa nei prossimi tre anni sarà quanto mai oculata.

“Con alcune delle più grandi realizzazioni di fibra e 5G ormai superate, i diversi profili di rischio all’interno dello spettro degli operatori diventano più marcati”, ha detto Stefan Pongratz, Vicepresidente della ricerca RAN e Telecom Capex di Dell’Oro Group. “Mentre alcuni operatori preferiscono un approccio più orientato alla crescita e considerano livelli elevati di intensità di capitale essenziali per ottenere un vantaggio competitivo ed essere meglio preparati alla prossima transizione tecnologica, la maggior parte degli operatori ritiene che la torta sia pressoché fissa e che concentrarsi sui miglioramenti dell’efficienza sia considerato meno rischioso per questo gruppo”.

Ulteriori punti salienti del rapporto Telecom Capex di aprile 2025:

Si prevede che le condizioni di investimento si stabilizzeranno nel 2025, sebbene sarà comunque un anno difficile dal punto di vista degli investimenti e dei ricavi derivanti dalle apparecchiature per telecomunicazioni.

Le prospettive di investimento a breve termine sono meno favorevoli: si prevede che gli investimenti degli operatori diminuiranno a un CAGR del 2% nei prossimi 3 anni. Con i ricavi degli operatori in leggera crescita (+1% di CAGR), si prevede che il rapporto capex/ricavi si avvicinerà al 14% nel 2027, in calo rispetto al 16% del 2024.

Si prevede che l’intensità di capitale nel settore wireless si avvicinerà al 12-13% nel 2027, in calo di cinque-sei punti percentuali rispetto al picco del 5G.

