5G e Cybersecurity: raccomandazioni del NIST (ente di certificazione Usa) per la protezione delle reti

Il National Cybersecurity Center of Excellence (NCCoE), che fa parte del NIST, ha sviluppato un progetto collaborativo per affrontare le sfide di sicurezza e privacy nelle reti 5G.

Introduzione

Il National Cybersecurity Center of Excellence (NCCoE), che fa parte del NIST, ha sviluppato un progetto collaborativo per affrontare le sfide di sicurezza e privacy nelle reti 5G. Di seguito le raccomandazioni chiave per rafforzare la protezione delle infrastrutture 5G e come le aziende possano adottare soluzioni pratiche basate su tecnologie avanzate.

Cos’è il NIST

Il National Institute of Standards and Technology (NIST) è un ente federale statunitense che sviluppa standard, linee guida e raccomandazioni per migliorare la sicurezza informatica e la privacy in vari settori, tra cui le reti di telecomunicazioni. Il NIST supporta le organizzazioni nel rafforzare la protezione delle proprie infrastrutture attraverso soluzioni pratiche e testate in scenari reali.

La Sfida del 5G

Le reti 5G offrono miglioramenti significativi in termini di velocità, capacità e latenza, ma la loro sicurezza resta una questione critica. Sebbene gli standard 5G trattino la sicurezza delle interfacce tra i componenti della rete, non specificano le protezioni per i sistemi IT sottostanti, complicando l’implementazione di misure adeguate da parte delle organizzazioni.

Raccomandazioni Chiave

Progettazione delle Tecnologie Cloud per la Sicurezza Avanzata È cruciale progettare gli stack tecnologici cloud delle reti 5G con principi di sicurezza avanzati, come l’integrazione di radici di fiducia hardware, per garantire l’integrità di hardware, firmware e software. Abilitazione delle Funzionalità di Sicurezza Standardizzate Le reti 5G devono abilitare e configurare correttamente le funzionalità di sicurezza e privacy definite da 3GPP, per proteggere efficacemente utenti e dati, indipendentemente dalle specifiche tecniche della rete.

Implementazione e Test

Il progetto NCCoE ha utilizzato prodotti commerciali per implementare queste soluzioni di sicurezza, documentando i risultati per facilitare l’adozione di approcci simili in altre organizzazioni.

Applicabilità delle Raccomandazioni in Europa

Le raccomandazioni del NIST sono rilevanti anche per le reti 5G in Europa, dove la crescente adozione di questa tecnologia richiede l’adozione di misure di sicurezza robuste. La compatibilità tra le tecnologie di sicurezza proposte dal NIST e gli standard europei, come quelli stabiliti dall’ETS (European Telecommunications Standards Institute), rende le soluzioni suggerite adattabili ai contesti normativi e operativi europei, contribuendo a proteggere le reti contro attacchi informatici avanzati.

Tabella Riassuntiva delle Raccomandazioni

Raccomandazione Dettaglio Progettazione Sicura delle Infrastrutture Cloud Includere hardware root of trust per garantire l’integrità delle configurazioni hardware e software. Configurazione delle Funzionalità di Sicurezza 5G Abilitare e configurare correttamente le capacità di cybersecurity e privacy secondo le specifiche 3GPP. Monitoraggio e Recupero da Attacchi Implementare capacità di monitoraggio per rilevare, rispondere e recuperare rapidamente da attacchi informatici.

Conclusione

Le reti 5G, con la loro crescente adozione, richiedono una gestione attenta della sicurezza. Le raccomandazioni fornite dal NCCoE rappresentano un passo fondamentale per affrontare le vulnerabilità e garantire una protezione solida per utenti e infrastrutture.

Benvenuti a Telecommunications of the Future by 5GItaly

Di questo e di altro si parlerà ampiamente alla prossima edizione del convegno promosso dal CNIT Telecommunications of the Future by 5GItaly, che si terrà il prossimo 9 aprile a Roma.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz