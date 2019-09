5G e Cloud, i benefici del software nelle reti degli operatori (seconda parte)

Questo è il secondo di una serie di quattro articoli sul tema del connubio fra Cloud e 5G tratti dal report globale di HSBC Global Research ‘5G and the Cloud. Will it change your life?’

Il Cloud Radio Access Network (Cloud RAN) è una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria nel mercato del mobile, che potrebbe contribuire all’abbassamento dei costi e all’attivazione di nuovi servizi in un momento delicato per il settore su cui pesano appunto costi elevati per realizzare le nuove reti a fronte di servizi 5G ancora in fieri. Secondo il report ’5G and the cloud. Will it change your life?’ di HSBC Global Research, la nuova tecnologia potrebbe quindi alleviare le difficoltà di una industry, il mobile, che si trova in un momento difficile. La domanda di nuovi servizi mobili cresce, a fronte di un traffico dati che aumenta del 30-40% all’anno.

La connettività fornita dagli operatori è diventata ormai una commodity sul mercato, tanto che i ricavi da questa voce sono piatti se non in calo a causa della concorrenza e della regolazione. Nel contempo, però, il costo per la fornitura dei dati sta crescendo: il prezzo per lo spettro radio aumenta, le reti hanno bisogno di densificarsi e nuove reti fisse sono sempre più necessarie.

Grandi speranze vengono riposte nel 5G, ma ad oggi è molto difficile distinguere dall’entusiasmo intorno al nuovo standard la realtà di quanto potrà raggiungere in termini di performance reali. Secondo gli analisti, sarà quindi importante verificare come andrà il lancio sul mercato giapponese del 5G di Rakuten Mobile, previsto per la metà del 2020. Il successo o il fallimento di Rakuten Mobile fisseranno un benchmark importante per il mercato sui risparmi possibili e sui nuovi ricavi legati al 5G.

Come disse nel 2011 Marc Andreessen, il software si sta mangiando il mondo. Basti pensare, da allora, al mondo del tech e al caso particolare di Netflix che all’epoca vendeva ancora DVD per posta a 14 milioni di clienti e che nel 2007 aveva iniziato con lo streaming, raggiungendo 151 milioni di clienti globali nel 2019. Come altri player web based, Netflix sfrutta la flessibilità del cloud per l’allocazione delle risorse su richiesta, con un netto miglioramento dell’efficienza e taglio dei costi.

L’industria della comunicazione mobile è stata più lenta ad evolversi. Secondo il report di HSBC Global Research, l’architettura di base di accesso alla rete mobile è poco cambiata dall’epoca del 3G, che di fatto è stato lanciato sul mercato una ventina di anni fa. Software e hardware sono strettamente integrati all’interno di formati proprietari, legando l’operatore con un costante rapporto con un numero ristretto di vendor che a loro volta promuovono poco l’innovazione.

Secondo il report di HSBC Global Research, l’avvento del Cloud RAN e del 5G promette di modificare questa relazione, ma non senza rischi e conseguenze per gli incumbent si tratti di carrier o di vendor. Lo standard 5G – potenzialmente – consente ad un operatore di avere una personalità basata sul software.

La disaggregazione di hardware e software può rendere più semplice scalare e allocare le risorse, incoraggiando inoltre una maggior concorrenza fra i vendor.

Un’architettura di rete distribuita e basata sul cloud può rendere più rapida la diffusione di nuove capacità e servizi.

Una piattaforma virtualizzata con API comuni potrebbe velocizzare e rendere più a buon mercato per gli operatori e i partner la creazione e configurazione di servizi complessi.

La capacità di calcolo e computazionale potrebbe essere messa a disposizione quando necessario al bordo della rete (at the edge of the network), fornendo così latenza inferiore e servizi migliori oppure nel cuore della rete per funzioni di processo intensive che sono meno critiche dal punto di vista del tempo.

La società di analisi resta cauta sui benefici del 5G, in particolare visto l’eccessivo entusiasmo montato in Asia. I primi seri benefici del 5G potranno emergere a metà del 2020 con la release 16 degli standard. Detto questo, migrare in 5G il cuore della rete potrebbe non bastare per fare la differenza, secondo gli analisti, che considerano invece l’architettura mobile edge realmente necessaria per mostrare i vantaggi reali del 5G. Per questo Rakuten Mobile diventa il primo vero test sul 5G, aggiunge HSBC Global Research.

