5G e Cloud gaming, mercato potenziale da 150 miliardi per le telco

Il connubio fra nuove reti 5G e la crescente domanda di cloud per il gaming potrebbe aprire nuove inesplorate fonti di ricavi, che secondo stime di SapioResearch, che ha condotto un’indagine ad hoc per conto del software vendor Ribbon, potrebbe raggiungere quota 150 miliardi di dollari.

L’indagine

L’indagine, condotta su un campione di 5mila giocatori online in 5 paesi, ha rilevato che il 79% degli intervistati sarebbe disposta a sostituire l’abbonamento broadband fisso e mobile di casa per sostituirlo con il 5G se fosse garantita una migliore gaming experience. Di questi, il 60% sarebbe disposto a pagare fino al 50% in più della tariffa attuale, in cambio di un servizio migliore.

Il campione

Il campione era composto da cosiddetti ‘heavy player’, giocatori pesanti, che giocavano almeno tre ore al giorno già prima del coronavirus e che con la pandemia hanno passato ancor più tempo alla consolle.

Il 58 per cento dei rispondenti ha detto che non ci penserebbe due volte e che cambierebbe subito operatore che gli offrisse un servzio di cloud gaming con un pacchetto 5G incluso.

Quella degli “heavy gamers” risulta quindi essere una categoria di clientela facilmente identificabile per i carrier, molto sensibile all’argomento velocità e latenza di rete, pronta a spendere per ottenere connessioni all’altezza della loro gaming experience.

E’ per questo che per i carrier sarà importante allearsi con i fornitori di giochi per intercettare questa fetta di utenza ben definita.

5G, slicing per il gaming

Inoltre, un operatore potrebbe decidere di offrire “network slices” ai fornitori di servizi di cloud gaming.

Secondo stime di Juniper Research, i ricavi globali del mercato dei videogame raggiungerà 200 miliardi di dollari all’anno nel 2023, a fronte di 155 miliardi di quest’anno. Il segmento a maggior tasso di crescita è ritenuto quello del cloud gaming.

Le telco sono già ben consapevoli di questo trend e sono pronte a capitalizzare questo business. Deutsche Telekom ad esempio ha siglato un accordo con MagentaGaming, per il lancio di nuovi servizi di cloud gaming, in diretta concorrenza con competitor come Google Stadia, Apple Arcade, Microsoft xCloud.

Altri big delle Tlc stanno entrando nel business del gaming: Verizon ha siglato un deal di game streaming con Twitch. Vodafone e Telefonica stanno siglando partnership analoghe in Europa.