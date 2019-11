Intervista a Gilberto Pastorella, product manager di Math&Sport, startup sostenuta da Vodafone, che sta sviluppando con il 5G due app di ‘virtual coach’ e Realtà Aumentata per cambiare l’esperienza dei tifosi allo stadio e portare in panchina un allenatore virtuale per fornire dati preziosi al mister per vincere la partita.

Il 5G sarà rivoluzionario anche per lo sport, in particolare per il calcio. Immaginate due app basate sull’intelligenza artificiale e sulla Realtà Aumentata che cambiano l’esperienza dei tifosi allo stadio e portano in panchina un allenatore virtuale per fornire dati preziosi al mister per vincere la partita. Sono le due applicazioni che Math&Sport sta sviluppando e grazie a questo progetto la società è tra i vincitori della prima edizione del “Action for 5G” di Vodafone Italia, il bando, giunto alla terza edizione, che dal 2017 a oggi ha raccolto oltre 700 candidature e finanziato già 6 progetti.

Key4biz. Grazie al supporto di Vodafone e della sua rete 5G, cosa state sviluppando per ‘rivoluzionare’ il calcio?

Gilberto Pastorella. Due app. La prima, “virtual coach”, è dedicata agli allenatori e agli analisti delle squadre per aiutarli, in tempo reale, a migliorare i risultati di gioco, e l’altra applicazione è rivolta a tutti i tifosi di calcio che vanno allo stadio per vedere la partita con un “occhio” nuovo grazie alla Realtà Aumentata e al 5G.

Key4biz. Il virtual coach come può essere utile all’allenatore e a tutto lo staff tecnico?

Gilberto Pastorella. Fornendo ulteriori elementi per le decisioni che prenderà il mister. Grazie al supporto di questo strumento, in tempo reale, i Match Analyst riusciranno a fornire agli allenatori le informazioni sulle tattiche e strategie avversarie, difficili da individuare ad occhio nudo, per migliorare il proprio gioco sia a livello di squadra sia di singolo giocatore.

Key4biz. Il virtual coach come fa ad acquisire tutti questi preziosi dati?

Gilberto Pastorella. Il virtual coach è un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di trasformare i big data in smart data : per esempio analizza, durante tutta la partita con l’aggiornamento dei dati 25 volte al secondo, tutte le posizioni dei giocatori e della palla, la pressione avuta dai calciatori durante un’azione di gioco e poi fornisce tutte le informazioni ai Match Analyst.

Key4biz. Non direttamente all’allenatore?

Gilberto Pastorella. Il tablet con la nostra app installata sarà fornito ad ogni team e tenuto sott’occhio dal match analyst durante la partita, nel corso della quale comunicherà all’allenatore i dati principali. Per cui grazie al nostro tool gli analisti delle squadre avranno un ruolo sempre più importante anche nel corso della gara, non solo post-partita per analizzare a freddo il match.

Key4biz. Con quali squadre state testando l’app?

Gilberto Pastorella. Abbiamo effettuato i test tecnici, insieme a Vodafone, con la Juventus, la Roma e la Nazionale.

Key4biz. I mister e gli analisti come hanno accolto il virtual coach?

Gilberto Pastorella. In modo positivo. Ogni squadra ci ha fornito indicazioni sulla personalizzazione del tool, sui dati che le piacerebbe ricevere durante una partita. Oltre ai test, stiamo proseguendo la formazione in questo settore, perché nel calcio questa attività di valorizzare dei big data in smart data non è ancora diffusa, come nel basket e nel football americano.

Key4biz. La seconda app è basata sulla Realtà Aumentata per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza dei tifosi, in che modo?

Gilberto Pastorella. È pensata per dare occhiali “magici” ai tifosi. Con il loro smartphone, inquadrando i calciatori, potranno leggere sul display statistiche avanzate, che si aggiornano in tempo reale, come il modulo con cui stanno giocando le squadre, non solo quindi le statistiche tradizionali come numeri di tiri e passaggi. Ma non solo. Sollevando lo smartphone si potrà entrare nella modalità di Realtà Aumentata per visualizzare informazioni aggiuntive, come un passaggio chiave o un’acrobazia, che consentono al tifoso di essere ancora più vicino ai calciatori in campo.

Key4biz. Le app quando saranno disponibili?

Gilberto Pastorella. Insieme a Vodafone abbiamo l’obiettivo di rendere sul mercato le app dall’inizio del prossimo anno.

Key4biz. Quanto è importante il sostegno di Action for 5G di Vodafone?

Gilberto Pastorella. È fondamentale e non parliamo solo di un sostegno economico, ma anche tecnico per realizzare le soluzioni 5G. Senza Vodafone non avremmo sviluppato le due app con gli alti standard di qualità e di efficienza.