5G e 4G, Vodafone in testa per qualità della rete

“Vodafone è il miglior operatore di rete mobile in Italia“, secondo la nuova classifica di Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia e parte di Euroconsumers, realizzata grazie ai test di 9.376 utenti dell’app CheBanda nell’arco dell’intero anno 2025.

Con 81.643 punti, Vodafone supera per la prima volta la soglia degli 80.000 punti e stacca nettamente la concorrenza, confermandosi al vertice sia nella classifica 4G sia in quella 5G. Al secondo posto Fastweb (48.157 punti), che si piazza davanti a TIM (45.741) anche grazie all’elevata incidenza dei test effettuati in 5G dai propri utenti, che nel modello di calcolo incide maggiormente sul punteggio complessivo. Quarta posizione per WindTre (40.964), in recupero rispetto alle rilevazioni precedenti. Chiude Iliad (26.118), che ottiene il riconoscimento di Miglior Prezzo.

Il 5G rimescola le carte: oggi pesa quasi il 38% dei test

La grande novità della nuova classifica è il peso crescente del 5G. In media, oltre il 38% dei test è stato effettuato in 5G, contro il circa 30% della rilevazione precedente e poco più del 20% di due anni fa. Una crescita che dimostra come la nuova tecnologia sia sempre più presente nella vita quotidiana degli italiani, grazie a smartphone compatibili e a una copertura più capillare.

Non tutti gli operatori, però, viaggiano alla stessa velocità: Fastweb è l’operatore con la maggiore incidenza di test 5G (48%), seguita da WindTre (45%) e TIM (37%). Vodafone si attesta al 35% e Iliad al 30%.

Il 5G cambia anche gli equilibri della classifica: se in 4G l’ordine rispecchia quello generale (Vodafone, Fastweb, TIM, WindTre, Iliad), nella classifica dedicata al solo 5G, TIM si conferma davanti a Fastweb: TIM occupa il secondo posto con 71.769 punti, davanti a Fastweb con 66.071.

Download in 5G: Vodafone vola a 201 Mbps, quasi 4 volte la media 4G

I numeri sulle velocità rendono ancora più evidente l’impatto del 5G sull’esperienza d’uso quotidiana. La velocità media di download in Italia è di 55 Mbps in 4G e 133 Mbps in 5G: con il 5G si scaricano dati quasi tre volte più velocemente. Un parametro che influenza direttamente la qualità della navigazione online e la riproduzione di video.

Il dettaglio per operatore (velocità media di download (4G → 5G):

Vodafone: 84 Mbps contro 201 Mbps

contro TIM : 42 Mbps contro 110 Mbps

: contro Fastweb: 47 Mbps contro 102 Mbps

contro WindTre : 35 Mbps contro 92 Mbps

: contro Iliad: 30 Mbps contro 63 Mbps

“La classifica sulla qualità della rete mobile non è solo una fotografia tecnica delle performance degli operatori, ma una chiave di lettura strategica dell’evoluzione del mercato delle telecomunicazioni. I dati che raccogliamo con l’indagine di Altroconsumo non sono dichiarazioni degli operatori, ma misurazioni reali effettuate da migliaia di utenti nella loro vita quotidiana: rappresentano uno strumento indipendente e concreto per orientare le scelte dei consumatori. Questa edizione conferma inoltre quanto le performance possano variare significativamente tra grandi città e aree meno popolate: è fondamentale che gli investimenti in infrastruttura proseguano con continuità su tutto il territorio, e il nostro monitoraggio serve proprio a individuare dove esistono ancora dei gap”, ha dichiara Federico Cavallo, Responsabile Corporate Affairs & Public Relations di Altroconsumo.

Nelle grandi città la rete corre: a Firenze Vodafone raggiunge 238.000 punti

L’indagine ha valutato la qualità della rete nelle otto città italiane più popolate (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze), dove centinaia di test restituiscono un quadro dettagliato. I risultati sono spesso molto diversi dalla media nazionale, a conferma di significative differenze locali nelle prestazioni degli operatori.

Alcuni risultati colpiscono: a Firenze, Vodafone tocca 238.150 punti, quasi tre volte il suo punteggio nazionale. A Napoli raggiunge 208.480 punti e a Torino 184.745. La classifica subisce anche variazioni significative: a Bologna, ad esempio, WindTre (89.002 punti) supera nettamente TIM (34.731), ribaltando l’ordine della classifica nazionale. A Napoli, Fastweb (80.210) e WindTre (76.003) ottengono punteggi molto superiori alle proprie medie nazionali, mentre a Palermo Fastweb (76.462) si posiziona davanti a TIM (62.182).

Le differenze regionali

Se le grandi città godono di prestazioni elevate, in alcune regioni il quadro resta incompleto. In Molise, Valle d’Aosta e Basilicata il numero di test raccolti non è sufficiente per valutare tutti gli operatori con la stessa robustezza statistica delle regioni più popolose. Vodafone si conferma comunque in forte posizione in tutte le regioni dove i dati sono disponibili.

