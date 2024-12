Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Invitalia e Infratel Italia hanno sottoscritto due nuove convenzioni per l’attuazione di progetti strategici mirati al potenziamento delle infrastrutture digitali, al rafforzamento delle reti di comunicazione e al miglioramento della connettività su tutto il territorio nazionale. Questi interventi, si legge in una nota, rappresentano un passo significativo verso la modernizzazione del Paese e il raggiungimento degli obiettivi delineati nella Strategia per la Banda Ultralarga 2023-2026.

Le convenzioni, finanziate complessivamente con 133 milioni di euro, sono sostenute attraverso due principali fonti: il Piano Nazionale Complementare (Pnc) e il Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. E sono: Gallerie Milano-Cortina e Potenziamento rete Backhaul nazionale (Pnc), due progetti per un totale di 107 milioni che mirano a garantire connettività 5G per le gallerie delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e collegamenti di backhauling ultraveloci a tutti quei territori che ancora non usufruiscono di un collegamento adeguato.

E poi, Sanità Milano-Cortina e Nuovo Piano Isole Minori (Fondo Innovazione): con un finanziamento di 26 milioni queste iniziative si concentrano sul supporto alle strutture sanitarie olimpiche con tecnologia 5G e sull’estensione della connettività a sei nuove isole minori, rafforzando l’accesso alla banda ultralarga in territori isolati.

“Sono orgoglioso di annunciare queste nuove convenzioni, che rappresentano un passo concreto verso un’Italia sempre più connessa”, ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione Alessio Butti. “Attraverso interventi mirati come per le Olimpiadi Milano-Cortina e il supporto alle isole minori – ha sottolineato – stiamo investendo sul futuro del nostro Paese, garantendo infrastrutture digitali all’avanguardia e riducendo le disuguaglianze territoriali. Questo è il risultato di una collaborazione efficace tra istituzioni e attuatori, che conferma l’impegno del governo nel guidare la transizione digitale in modo capillare”.

