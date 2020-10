5G, dal nuovo standard previsto il 44% dei ricavi degli operatori nel 2025

Un nuovo studio realizzato da Juniper Research mette le ali al 5G. Secondo le previsioni, i ricavi fatturati dagli operatori derivanti da connessioni 5G raggiungeranno quota 357 miliardi di dollari nel 2025, a fronte dei 5 miliardi previsti per il 2020, che tra l’altro rappresenta il primo anno completo di consuntivo per il servizio commerciale delle nuove reti. Entro il 2025, i ricavi globali del 5G peseranno per il 44% sul fatturato globale degli operatori, vista la rapida migrazione degli abbonati 4G verso il nuovo standard mobile. Entro cinque anni Juniper Research prevede diversi use case di utilizzo per il 5G.

Nuove reti resilienti alla pandemia

Inoltre, il report definisce il roll out delle nuove reti come fortemente resiliente alla pandemia. In altre parole, rileva che i buchi nella supply chain che si sono verificati all’inizio della pandemia sono stati mitigati tramite modifica delle procedure dell’installazione fisica delle reti, allo scopo di mantenere lo slancio nella realizzazione dell’hardware.

Traffico +270% nel 2o25

Secondo il report, l’avvio del 5G ha superato le aspettative: le connessioni supereranno quota 1,5 miliardi nel 2025. Secondo le stime, in media nel 2025 una connessione 5G genererà il 250% in più in termini di ricavi rispetto alla media di una connessione cellulare.

Per assicurare un ritorno degli investimenti nei nuovi servizi, come ad esempio l’uRLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communication) e il network slicing attivabile grazie al 5G, gli operatori applicheranno tariffe premium per le connessioni 5G. Ma questi servizi, insieme con le capacità a banda larga del 5G, creeranno nuovi use case che consumano grandi quantitativi di dati che produrranno un aumento del 270% del traffico da connessioni cellulari nei prossimi 5 anni.

Parola d’ordine virtualizzazione

Le reti devono aumentare la virtualizzazione per gestire il traffico dati del 5G. Gli operatori dovranno usare il lancio del 5G come un’occasione per accrescere la virtualizzazione delle reti core, secondo il report. In assenza di nuove architetture di rete 5G in grado di gestire il traffico crescente la funzionalità delle reti diminuirà, provocando inevitabilmente una diminuzione del valore dell’offerta 5G per gli utenti finali.