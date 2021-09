5G, cresce la diffusione in Cina e Shangai copre ponti e tunnel

Cresce in modo costante la copertura del paese asiatico mentre nella capitale c'è l'accordo per coprire tutti i ponti e le gallerie cittadine entro il 2021.

resce la copertura 5G in Cina dove ad oggi sono presenti 993mila stazioni radio base che coprono il 95% del territorio e il 35% delle aree rurali. Secondo le stime del ministero dell’Industria e dell’Information Technology di Pechino, il numero di utenti 5G nel paese ha raggiunto quota 392 milioni.

In particolare, a Shangai tutti i tunnel cittadini e tutti i ponti che attraversano il fiume che attraversa la città saranno coperti in 5G entro fine anno.

Ponti e gallerie rappresentano l’ultimo elemento cittadino necessario per la realizzazione di in network cittadino ubiquo, in grado di integrare e far condividere le informazioni che riguardano edifici e trasporti.

Nel dettaglio, il 5G coprirà tutti i 32 tunnel della città e i 4 ponti che attraversano il fiume Huangpu entro il 2021.

L’accordo per questo progetto è stato siglato da un pool di sei società, fra cui anche China Mobile e Shanghai Tunnel Engineering Co.

Fra le applicazioni in arrivo, lo studio dei flussi di traffico grazie alle rilevazioni dell’IoT e l’analisi in real time dei flussi. La trasmissione in tempo reale di informazioni chiave sulle condizioni di tunnel e gallerie cittadine.

A luglio, Shangai contava 43mila stazioni base 5G outdoor e 82mila stazioni indoor, con una velocità media in download di 500 Mbps.

Intanto, è di ieri la notizia dello storico sorpasso del 5G sul 4G: per la prima volta i nuovi abbonati al nuovo standard hanno superato quelli del 4G.