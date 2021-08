Cresce il numero di connessioni 5G in Cina, dove il governo ha diffuso gli ultimi dati, secondo cui il numero di connessioni 5G ha raggiunto quota 365 milioni di terminali a luglio 2021.

Cresce il numero di connessioni 5G in Cina, dove il ministero dell’Industria e dell’Information Technology ha diffuso gli ultimi dati, secondo cui il numero di connessioni 5G ha raggiunto quota 365 milioni di terminali a luglio 2021.

Il paese asiatico ha completato la costruzione della più ampia rete 5G standalone, composta di 961mila stazioni radio base diffuse in tutto il paese.

I numeri sono in miglioramento rispetto alle ultime rilevazioni di maggio, quando i terminali 5G presenti nel paese erano 310 milioni a fronte di 819mila stazioni radio base.

Nel primo semestre del 2021 le vendite di smartphone 5G si sono attestate a 128 milioni di unità, pari al 73,4% delle vendite complessive di cellulari nel paese.

Dall’inizio della loro commercializzazione due anni fa, la tecnologia 5G ha già ricoperto un ruolo importante in diversi campi come la produzione industriale, l’energia i servizi medici trainando in avanti la trasformazione digitale nell’economia e nella società cinese nonché nello sviluppo di un’economia digitale.

La Cina prevede un numero di 560 milioni di utenti 5G nel 2023, pari al 40% degli utenti mobili: per allora, ogni 10mila persone potranno usufruire dell’utilizzo di 18 stazioni radio base a testa.