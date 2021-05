La diffusione del 5G potrebbe accelerare ancor di più se i consumatori ricevessero quello che realmente vogliono e si aspettano, dopo anni di cosiddetto “hype” intorno al nuovo standard. Ma cosa vogliono i consumatori? Secondo il nuovo report dell’Ericsson ConsumerLab, sono 5 i trend fondamentali che emergono da circa 30mila interviste condotte online sull’argomento.

5G, Cosa vogliono i consumatori?

In primo luogo, la volontà di passare al 5G da parte dei consumer accelera, nonostante la pandemia. Anche se forse, pensandoci bene, sarebbe il caso di dire che sia a causa della pandemia. Ad ogni modo, secondo Ericsson sono almeno 300 milioni gli utenti che nel 2021 potrebbero pensare di acquistare uno smartphone 5G. Secondo il report, alla fine del 2020 una percentuale del 22% in più di utenti con smartphone compatibili con il 5G avrebbe potuto adottarlo se fossero state affrontate delle carenze di conoscenza in proposito.

I 5 trend individuati dal report ‘5 ways to a better 5G’ dell’Ericsson ConsumerLab

5G al posto del WiFi

In secondo luogo, il 5G spinge a cambiare diversi comportamenti inveterati, in primo luogo perché induce a sostituire l’uso del WiFi. Gli utenti 5G spendono in media due ore in più a settimana usando app di cloud gaming e un’ora in più usando app di realtà aumentata rispetto agli utenti 4G. Il 20% degli utenti dice che ha diminuito il tempo di utilizzo del WiFi dopo l’upgrade al 5G.

Copertura indoor fondamentale

In terzo luogo, un aspetto molto importante per i consumatori è la copertura indoor del 5G. Gli early adopter del 5g considerano la copertura indoor due volte più importante della velocità e del tempo di vita della batteria. E’ chiaro che con la pandemia le persone hanno passato più tempo al chiuso, magari giocando, e che quindi la copertura e la qualità del segnale sono aspetti fondamentali, molto più sentiti della copertura outdoor che non viene nemmeno nominata in questo contesto.

In quarto luogo, gli early adopter del 5G sono soddisfatti della velocità, ma si aspettano maggiore innovazione. Il 70% degli intervistati non è soddisfatto della disponibilità di servizi innovativi e si aspetta nuove applicazioni che funzionino col 5G.

Nuovi servizi

Infine, i consumatori apprezzano piani tariffari legati in bundle con servizi digitali nuovi e sono disposti a spendere il 20-30% in più in cambio di tutto ciò. Ma per ora due terzi dei nuovi servizi stimati dai consumatori non sono ancora in commercio.

Ed in conclusione è per questo che Ericsson spinge perché si acceleri la fase commerciale di nuovi servizi e use case 5G.