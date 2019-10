5G, connesso in Giappone un treno in corsa a 290 km/h

Trasmessi dati e video in 4K-8K lungo la rete ferroviaria dei treni proiettile. L’obiettivo dei test è offrire servizi di connettività 5G per trasmettere contenuti in ultra alta definizione alle migliaia di persone che arriveranno in treno a Tokyo per le Olimpiadi 2020.

Un bullet train o treno ad alta velocità è stato connesso in tecnologia 5G ad una stazione radio base sperimentale lungo la tratta “Tōkaidō Shinkansen”, che unisce Tokyo a Osaka. Il treno, che correva attorno ai 290 km/h, è stato connesso alla velocità di 1 Gbps al nuovo standard di rete tramite hot spot di prossima generazione su cui sta lavorando NTT Docomo in collaborazione con la Central Japan Railway Company.

Uno di questi è stato attivato e testato, ad inizio mese, per trasmettere dati e video 4K e 8K ad una locomotrice dell’alta velocità anch’essa di nuova generazione, il modelo Shinkansen N700S, detta anche Shinkansen Supreme.

Dal 1964 ad oggi, la tratta ferroviaria “Tōkaidō Shinkansen”, la più antica rete ferroviaria ultra veloce, è stata percorsa da 5,6 miliardi di passeggeri secondo la Central Japan Railway Company.

La base station 5G in questione è stata posta tra le stazioni di Mishima e Shin-Fuji, nella prefettura di Shizuoka, ed è stata attivata per i test di connettività dei treni superveloci tra il 24 agosto ed il 7 settembre scorsi.

Il test ha avuto successo, secondo i tecnici NTT Docomo, con la trasmissione di dati effettuata tra tre base station consecutive, ad una velocità superiore a 1 gigabit per secondo, con mezzo in movimento costante.

L’azienda ha annunciato ulteriori test per le connessioni 5G sui treni ad alta velocità, anche in previsione del grande afflusso nel Paese di turisti e appassionati che, in concomitanza delle Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno, faranno largo uso dei propri dispositivi di connessione 5G sui bullet-train presi per raggiungere la Capitale (per le Olimpiadi, Tokyo potrebbe fare in tempo a presentare il super treno “Maglev”, in grado di raggiungere la straordinaria velocità di 600 km/h).