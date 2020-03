5G, connessioni globali al 20% del totale nel 2025

Oggi come oggi, le connessioni 5G restano una frazione della torta di connettività rispetto al 4G e alle generazioni precedenti. Ma il 5G sta piano piano prendendo piede ed è attivo in 24 mercati globali. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale sullo stato dell’economia mobile 2020 realizzato dalla GSMA (scarica qui il rapporto in PDF) secondo cui il 4G è diventato la tecnologia mobile dominante a livello globale nel 2019, pari al 52% delle connessioni totali (escluso l’IoT cellulare autorizzato).

La GSMA prevede che le connessioni 4G continueranno a crescere per i prossimi anni, raggiungendo un picco di poco inferiore al 60% delle connessioni globali entro il 2023.

Previsioni

Per il 5G la previsione è che rappresenterà un quinto (il 20%) dei collegamenti globali entro il 2025, con una crescita particolarmente forte in Asia, Nord America ed Europa sviluppati.

Quasi la metà della popolazione globale (3,8 miliardi di persone) è ora utente dell’intera rete mobile (2G-5G), secondo il rapporto, una percentuale che dovrebbe crescere al 61% (5 miliardi di persone) entro il 2025.

La presenza del 5G in un mercato non significa copertura universale. Al contrario, l’implementazione del 5G tende a essere mirata sui centri urbani. Ciò significa che la disponibilità di 5G nei 24 mercati che hanno lanciato reti commerciali finora è probabilmente molto limitata rispetto alla popolazione. Ci sono anche ancora relativamente pochi smartphone 5G.

Consumatori

n generale, i consumatori in Corea del Sud e Cina – dopo aver assistito ad alcuni dei primi lanci – sembrano essere i più entusiasti della prospettiva di passare al 5G, mentre quelli negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone sembrano più soddisfatti del 4G per il momento essere “, aggiunge GSMA, prima di dare una nota ottimistica:” Il 5G è ancora agli inizi; man mano che vengono implementati casi d’uso più tangibili, un maggior numero di consumatori apprezzerà i vantaggi del 5G. “

Inoltre, il 5G ha bisogno di un’app killer, che deve ancora emergere anche se la pandemia globale che innesca una transizione di massa verso il lavoro remoto e la socializzazione virtualizzata potrebbe avere un grosso potenziale in questo senso, scrive TechCrunch: le preoccupazioni per il virus corona hanno costretto la GSMA a cancellare il Mobile World Congress.

Scarsa propensione a pagare

Secondo altre previsioni contenute nel report, i consumatori adulti di mercati maturi tra cui Regno Unito, Australia, Spagna e Italia hanno un’alta consapevolezza delle potenzialità della nuova tecnologia, ma una bassa propensione a pagare per il 5G, con meno del 35% che afferma di voler aggiornare il vecchio smartphone con uno compatibile con il 5G. Anche il mercato statunitense ha un livello altrettanto elevato di consapevolezza del 5G – e solo un’intenzione leggermente superiore di upgrading dello smartphone (40%).

La GSMA scrive che gli operatori devono fare di più per “sensibilizzare” su altri “vantaggi” rispetto alle maggiori velocità di trasmissione dei dati, promuovendo vantaggi dichiarati come “migliore copertura dei servizi mobili”, “nuovi servizi innovativi” e “connettività per dispositivi non connessi in precedenza” con potenziale di marketing 5G.

Tuttavia, almeno su quest’ultimo punto, il rapporto riporta anche variabili e spesso scarso interesse – certamente al di fuori della Cina – per una nuova gamma di dispositivi “intelligenti”.

Dispositivi IoT

Tuttavia, il GSMA prevede che miliardi di dispositivi IoT verranno messi in funzione nei prossimi cinque anni, affermando che tra il 2019 e il 2025 il numero di connessioni IoT globali sarà più che raddoppiato a quasi 25 miliardi, mentre prevede che le entrate IoT globali supereranno quota 1,1 trilioni.

Un altro segmento del rapporto affronta il problema della crescita dei ricavi degli operatori stagnanti rispetto alle società Internet, con la GSMA che nota come le telcos continuino a battere il passo sui giganti della tecnologia e sui principali produttori di dispositivi.

“Per molti operatori, la crescita dei ricavi in ​​percentuale è in cifre singole”, scrive. “Con il ristagno delle entrate core delle telecomunicazioni, ora una strategia comune per i principali gruppi di operatori è la ricerca di una crescita dei ricavi da servizi contigui. La pay TV, i media, l’IoT, le soluzioni aziendali e la più ampia gamma di servizi digitali rappresentano ancora solo una quota minore delle entrate degli operatori (10-20% per la maggior parte), anche se ci sono alcune eccezioni notevoli, in gran parte abilitate dall’attività di fusione e acquisizione”.