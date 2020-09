5G, cinque fattori critici per le nuove reti

I decisori politici dovrebbero concentrarsi su cinque fattori critici per il successo del 5G. Lo scrive la società di consulenza Boston Consulting Group in relazione al mercato americano, anche se le stesse considerazioni possono certamente vale anche per la Ue.

L’analisi conclude in sintesi che fattori di successo sono la disponibilità dello spettro e lo sviluppo delle reti wireless, di pari passo con fattori economici più ampi fra cui un clima di business pro investimento e innovazione, un settore privato dell’R&D florido, e la disponibilità di forza lavoro per espandere la percentuale di penetrazione del 5G.

Quindi, secondo la società di ricerca, i fattori principali per il successo del 5G sono la copertura di rete, la disponibilità dello spettro. La qualità dell’ecosistema dell’innovazione, il clima di business favorevole, il talento tecnologico. Un mix giusto per raggiungere il risultato, che va ben al di là del conteggio ragionieristico del numero di stazioni base installati.

Disponibilità dello spettro

Lo spettro è la base del servizio mobile wireless, e in particolare delle reti 5G, per questo gli operatori hanno bisogno del giusto mix di frequenze. Gli Usa sono indietro nella distribuzione di banda intermedia, secondo il report.

Reti

Lo sviluppo diffuso di nuove reti è un fattore critico per lo sviluppo dell’economia 5G e per raggiungere percentuali elevate di penetrazione e un numero elevato di abbonati.

Secondo lo studio, le telco americane hanno investito sette volte di più rispetto ai competitor cinesi The e prevede che nel periodo fra il 2020 e il 2025 investiranno più di 250 miliardi per realizzare le reti 5G, molto più di ogni altro paese al mondo.

Ecosistema dell’innovazione

Grossi investimenti in R&D e protezione IP contribuiranno allo sviluppo di nuovi servizi innovativi basati sul 5G così come ad una collaborazione cross industry sempre più efficace. Secondo lo studio, le telco americane spendono più di tutti in R&D, ed in particolare cinque volte di più dei concorrenti cinesi.

Clima di business

Un clima favorevole agli investimenti sarà ovviamente un fattore positivo per lo sviluppo delle nuove reti. Secondo il report, gli Usa si posizionano ai primi tre posti sul fronte dei fattori chiave per la creazione di nuovo business. Negli Usa ci sono 12 delle 30 migliori città per le startup specializzate in tecnologie 5G, intelligenza artificiale e cybersecurity.

Talento

Gli Usa sono in grado di attrarre i migliori talenti in termini di digital skill per la creazione delle nuove reti 5G.