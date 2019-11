5G, che cosa non si potrà fare nei comuni che bloccano le antenne

Sono una ventina al momento i comuni italiani (per lo più di piccole dimensioni) dove i sindaci hanno deciso di dire no al 5G, sospendendo o bloccando del tutto l’installazione delle nuove antenne. Per ora si tratta di piccoli comuni, il più grande dei quali ad oggi è San Lazzaro in provincia di Bologna, dove il primo cittadino ha deciso la sospensiva dell’esercizio delle nuove reti in attesa di nuove prove scientifiche che garantiscano la sicurezza degli impianti per la salute dei cittadini.

Stop al 5G non motivato scientificamente

Lo stop precauzionale dei comuni non è motivato dal punto di vista delle evidenze scientifiche. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità non ci sono prove che le emissioni del 5G possano essere dannose per la salute ed è comprovato scientificamente che più antenne ci sono, minori sono le emissioni.

Invece, quel che è certo è che nei comuni che dicono no al nuovo standard di comunicazione elettronica non si potranno sviluppare diversi servizi legati alla nuova era dell’IoT. Si rischia di produrre una situazione a macchia d leopardo, un digital divide tecnologico, per cui il 5G sarà diffuso nella maggior parte dei comuni ma con dei buchi laddove i sindaci lo abbiano bloccato. Di seguito alcuni di questi servizi che saranno off limits senza 5G, visto che per funzionare i nuovi servizi dovranno poter contare su una copertura del 100% del territorio.

Che cos’è il 5G?

Il 5G è un cambiamento radicale del modo di comunicare, apre la strada alla nuova era degli oggetti connessi, e investirà gradualmente tutti i settori industriali e non soltanto le Tlc. Miliardi di oggetti connessi fra loro, il 5G è anche il fattore abilitante per le tecnologie emergenti, come l’Intelligenza Artificiale e la Blockchain.

Perché il 5G è necessario?

Il 5G è necessario perché senza il nuovo standard non avremo la possibilità di creare i nuovi servizi del futuro per le smart city di domani. Quali?