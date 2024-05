5G Broadcast, nuovo test in Germania. E in Italia?

Il nostro osservatorio sulla giornata odierna.

In Germania indetta una gara per un progetto pilota per la distribuzione dei canali TV in 5G Broadcast nella città di Halle. Italia spettatore interessato in vista del Giubileo nel 2025 e delle Olimpiadi di Cortina 2026.

Secondo il WSJ, Apple sta lavorando al suo chip progettato per eseguire software di intelligenza artificiale nei server dei data center. Nome del progetto è Project ACDC (Apple Chips in Data Center).

Tutti gli interventi all’evento italiano dedicato alla Giornata mondiale della Proprietà Intellettuale (WorldIPDay 2024), promosso dalla FAPAV e tenutosi presso la sede dell’Associazione CIVITA, a Roma.

