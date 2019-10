5G, attese 200 milioni di connessioni mobili in Nord America nel 2025

La spesa stimata da Gsma nelle nuove reti è di 380 miliardi di dollari nei prossimi anni. Gli Stati Uniti spingono per la nascita di un mercato leader del 5G, mentre l’ecosistema mobile nel suo complesso potrebbe arrivare a valere 1,2 trilioni di dollari, per 345 milioni di utenti.

Grazie agli investimenti crescenti degli operatori di telefonia sulle reti di nuova generazione, in Nord America nei prossimi anni è attesa un’impennata delle connessioni mobili 5G. Attualmente, negli Stati Uniti, in Canada e nel mercato caraibico, tre quarti di queste sono legate al 4G, ma secondo un nuovo Report della Gsma (Global system for mobile communications association), dal titolo “The mobile economy. North America 2019”, le utenze del nuovo standard di telecomunicazioni dovrebbero raggiungere il 46% del totale entro il 2025.

Per i ricercatori si tratta del risultato diretto dei grandi investimenti decisi dagli operatori di rete che, nei prossimi sette anni, potrebbero arrivare a spendere complessivamente 380 miliardi di dollari: “Il Nord America sta diventando uno dei mercati leader al mondo per le reti ed i servizi 5G – ha commentato Mats Granryd, Direttore generale della Gsma – riuscendo a confrontarsi con agguerriti competitor come Cina, Giappone e Corea del Sud”.

“Gli investimenti crescenti in reti e servizi di prossima generazione, da parte degli operatori, hanno contribuito a creare un mercato che ora vale un trilione di dollari l’anno per l’economia regionale, fornendo allo stesso tempo una piattaforma affidabile per innovare, far crescere l’economia e creare nuovi posti di lavoro”.

Oggi le tecnologie, le reti e i servizi mobile valgono 937 miliardi di dollari in Nord America, circa il 4,2% del Pil regionale nel 2018. La stima Gsma è che tale valore salirà a 1.200 miliardi di dollari entro il 2023, cioè il 4,8% del Pil regionale.

Un ecosistema mobile che occupa stabilmente 2,3 milioni di lavoratori e che ha garantito alle aziende ricavi per 280 miliardi di dollari. Di circa 123 miliardi è stato invece il gettito fiscale generato dal settore nell’anno passato.

Risultati che secondo lo studio sono stati raggiunti anche grazie ad un crescente coinvolgimento dei consumatori, degli utenti di rete, che hanno acquistato nuovi device, scaricato applicazioni e speso per servizi sempre più avanzati.

Si tratta di 321 milioni di utenti, che rappresentano l’83% della popolazione nordamericana, che entro il 2025, soprattutto grazie al 5G, diventeranno approssimativamente 345 milioni.