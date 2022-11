L’adozione di nuovi modelli di smartphone 5G non sarà frenata dalla crisi economica ed energetica globale, né dall’aumento dell’inflazione. E’ questo uno dei trend individuati da Ericsson nel suo ciclico rapporto sui trend del segmento consumer, che mette in evidenza una serie di tendenze relativamente al nuovo standard di telefonia mobile. Ebbene, secondo le previsioni nel 2023 sono 510 milioni a livello globale i consumatori che intendono adottare un nuovo modello di smartphone l’anno prossimo. Il numero dei nuovi sottoscrittori vari a seconda della maturità del mercato, con i mercati più maturi che guideranno la sostituzione dei vecchi modelli.

Nuovi trend dei consumatori

Inoltre, nonostante l’incertezza economica, gli utenti 5G sono dei fan della buona connettività, a atal punto da non voler tornare indietro al 4G.

La maggior parte degli utenti di smartphone non ha alcuna intenzione di ridurre la spesa per la banda larga mobile, ma potrebbe invece compensare un eventuale calo dei budget abbassando la spesa per la pay TV, i video on demand e i servizi di streaming di musica e sport.

Ericsson ha poi identificato un altro trend, vale a dire che il 5G sta anche aprendo la strada al metaverso, poiché il tempo dedicato alle app di video avanzato e realtà aumentata (VR e AR) da parte degli utenti 5G è raddoppiato negli ultimi due anni. Questo trend lascia quindi intendere che gli utenti 5G sono già più maturi per un salto in avanti nel mondo virtuale del metaverso, dove i visori sono la norma. Rispetto agli utenti 4G, quelli che usano il 5G passano in media un’ora in più a settimana su servizi di realtà aumentata e virtuale.

5G e metaverso

Metà degli utenti 5G che usano app di VR e AR prevede che nel giro di un paio d’anni queste si estenderanno anche ai visori per il metaverso.

La casa svedese vede anche un percorso di evoluzione per i modelli di monetizzazione 5G, sostenendo che gran parte dei consumatori si aspetta che i servizi 5G vadano oltre la semplice fornitura di volumi maggiori di dati e velocità a “capacità di rete su misura on-demand per esigenze specifiche”. Anche le aspettative su prestazioni e copertura di rete con 5G sono destinate ad aumentare con la nuova ondata di utenti 5G.

5G – The Next Wave Report: sei tendenze chiave

1. Adozione del 5G resistente all’inflazione: è probabile che almeno 510 milioni di consumatori in 37 mercati adotteranno il 5G nel 2023.

2. La prossima ondata di utenti esigenti: la prossima ondata di utenti 5G ha grandi aspettative sulle prestazioni del 5G, in particolare sulla copertura della rete, rispetto ai primi utenti, che si preoccupano dei nuovi servizi innovativi abilitati dal 5G.

3. La disponibilità percepita del 5G sta emergendo come il nuovo benchmark di soddisfazione tra i consumatori. La copertura geografica, la copertura interna/esterna e la copertura degli hotspot sono più importanti per costruire una percezione dell’utente rispetto alla copertura della popolazione.

4. Il 5G sta aumentando l’utilizzo di video avanzati e realtà aumentata. Negli ultimi due anni, il tempo dedicato alle app AR da parte degli utenti 5G è raddoppiato a due ore settimanali.

5. Si prevede che i modelli di monetizzazione del 5G si evolvano: sei consumatori su 10 si aspettano che le offerte 5G vadano oltre il volume di dati e le velocità maggiori, verso capacità di rete personalizzate su richiesta per esigenze specifiche.

6. L’adozione del 5G sta aprendo la strada al metaverso. Gli utenti 5G in media stanno già spendendo un’ora in più a settimana in servizi relativi al metaverso rispetto agli utenti 4G. Si prevede inoltre che due ore di contenuti video in più verranno consumati settimanalmente su dispositivi mobili, di cui 1,5 ore su occhiali AR/VR entro il 2025.