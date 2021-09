Videointervista ad Antonio Capone, responsabile dell’Osservatorio 5G & Beyond del Politecnico di Milano, in occasione dell'evento 'L'Italia torna all'avanguardia nelle telecomunicazioni mobili con la rivoluzione dell'Open RAN', organizzato da JMA.

“Il 5G non è soltanto per il mercato Consumer. Nel mercato Business c’è bisogno di sviluppare un po’ di nuovi progetti partendo dai trials che sono stati fatti alcuni anni fa”. Lo ha detto Antonio Capone, responsabile dell’Osservatorio 5G & Beyond del Politecnico di Milano, in occasione dell’evento ‘L’Italia torna all’avanguardia nelle telecomunicazioni mobili con la rivoluzione dell’Open RAN’, organizzato da JMA, che si è tenuto il 22 settembre a Castel San Pietro.

