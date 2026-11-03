La BEI finanzia con 375 milioni Cellnex per implementare il 5G e modernizzare le infrastrutture digitali in Spagna, Francia, Italia e Portogallo. Federico Protto, ad di Cellnex Italia, in occasione della 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale, servono ancora “circa 7000 – 8000 torri o siti in più servono” per realizzare la densificazione della copertura 5G ad esempio sui treni dell’alta velocità, nelle gallerie autostradali e nei luoghi indoor.

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Cellnex hanno concluso un accordo di finanziamento per 375 milioni di euro destinato a rafforzare il dispiegamento di infrastrutture 5G e ad accelerare la transizione digitale in Spagna, Francia, Italia e Portogallo, secondo quanto hanno dettagliato entrambe le parti in un comunicato congiunto diffuso oggi.

Con questi fondi, la società specializzata in torri di telecomunicazioni prevede di mobilitare un investimento globale di 770 milioni di euro per ampliare e ottimizzare la copertura e la capacità delle reti mobili ad altissima capacità in questi mercati. L’obiettivo è rispondere a una domanda “elevata” nelle aree con il maggiore traffico di dati (densificazione) e, allo stesso tempo, dare impulso alla digitalizzazione sia in contesti urbani sia nelle zone rurali in aree bianche.

5G, Protto (Cellnex Italia): In Italia servono circa 7000-8000 torri per la densificazione

Un contributo importante anche per il nostro paese, dove il 5G standalone è ancora indietro. Secondo stime diffuse un paio di settimane fa da Federico Protto, ad di Cellnex Italia, in occasione della 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale, servono ancora “circa 7000 – 8000 torri o siti in più servono” per realizzare la densificazione della copertura 5G ad esempio sui treni dell’alta velocità, nelle gallerie autostradali e nei luoghi indoor.

5G e DAS

Il piano prevede la costruzione di nuove infrastrutture, come torri di telefonia mobile e siti in contesti urbani, così come l’aggiornamento di impianti già esistenti affinché possano essere utilizzati in modo condiviso da diversi operatori e il dispiegamento della tecnologia 5G. Include anche l’implementazione di sistemi di antenne distribuiti (DAS) per aumentare la capacità dei siti e la modernizzazione della rete di televisione digitale terrestre in Spagna.

Site sharing

L’iniziativa si inserisce in un modello di business di accesso aperto che promuove “siti condivisi” (site sharing) tra diversi operatori, il che consente di ridurre il numero totale di torri necessarie senza diminuire la copertura né la capacità delle reti, né la qualità dei servizi prestati agli utenti.

Si tratta della terza operazione che BEI e Cellnex firmano per favorire lo sviluppo dell’infrastruttura di telecomunicazioni mobile in Europa. Circa la metà delle nuove torri sarà installata in “regioni di coesione”, con l’intenzione di ridurre il divario digitale e generare benefici socioeconomici nei territori in cui verrà realizzato il progetto.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz