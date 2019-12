5G, al via negli Usa nuova asta per frequenze millimetriche

La Federal Communication Commission americana ha avviato una nuova asta competitiva per l’assegnazione di 3.400 Mhz di banda millimetrica sulla porzione di spettro a 37 Ghz, 39 Ghz e 47 Ghz.

Si tratta della gara più cospicua di spettro contiguo che si sia mai svolta negli Usa, che peraltro si trova più indietro nello sviluppo delle nuove reti 5G rispetto a Corea del Sud, Cina, Germania e Regno Unito in termini di copertura. Gli operatori mobili come Verizon, AT&T, Sprint e T-Mobile US ma anche l’operatore televisivo via satellite Dish Networks faranno il loro gioco. Quest’anno sono già state messe all’asta negli Stati Uniti porzioni di spettro 5G in banda 28 Ghz e 24 Ghz mentre sono in programma per l’anno prossimo altre gare in banda 3.5 Ghz (il 25 giugno 2020) e in banda 3.7-4.2 GHz nella seconda parte del 2020.