La GSMA ha siglato un accordo con l’Automotive Edge Computing Consortium (AECC) per lo sviluppo congiunto di nuovi servizi connessi nel comparto automobilistico usando in particolare tutte le potenzialità del 5G. L’obiettivo è sviluppare e assicurare l’interoperabilità delle tecnologie su diverse piattaforme connesse automobilistiche, messe a disposizione dalla Open Gateway initiative della GSMA.

Obiettivo standard a bordo

La collaborazione mira a sfruttare appieno il potenziale dei servizi per veicoli connessi e ad accelerare l’adozione di tecnologie automobilistiche di nuova generazione, garantendo l’esistenza di standard tecnologici comuni affinché gli sviluppatori possano accedere più facilmente alle reti degli operatori e alle funzionalità di edge computing, ovunque si trovino nel mondo.

L’AECC collaborerà con GSMA Fusion, una nuova iniziativa incentrata sulle imprese e guidata dagli acquirenti abilitata da GSMA Open Gateway, per aiutare il settore automobilistico a esprimere ciò di cui ha bisogno dai fornitori di connettività per trasformare digitalmente e monetizzare le proprie operazioni. Collegando l’industria automobilistica e gli sviluppatori, con gli operatori e i partner tecnologici, GSMA Fusion e AECC mirano ad aiutare l’industria automobilistica a creare nuovi servizi, che utilizzano la connettività e che aggiungono valore e migliorano le esperienze dei clienti per conducenti e passeggeri.

Nuovi casi d’uso

La collaborazione aiuterà anche ad accelerare le conversazioni tra produttori di automobili, operatori di telefonia mobile e sviluppatori e a creare e sperimentare nuovi casi d’uso. Ad esempio, garantendo una migliore interoperabilità tra reti avanzate aperte e connettività 5G, c’è l’opportunità di portare sul mercato nuovi servizi per veicoli connessi e autonomi. Allo stesso modo, gli operatori di automobili e telefonia mobile stanno già sperimentando interfacce programmabili per applicazioni (API), come Quality on Demand, per portare sul mercato nuovi servizi in-vehicle per i passeggeri, nonché servizi di assistenza alla guida, mobilità ecologica e servizi di intelligenza artificiale edge. Fondamentale per questo sarà l’iniziativa GSMA Open Gateway che allinea operatori e partner di canale tecnologici nel coinvolgimento degli sviluppatori aziendali, in modo che possano accedere più facilmente alle capacità di rete tramite API. Oltre 64 gruppi di operatori di telefonia mobile che rappresentano 277 reti e tre quarti delle connessioni mobili a livello globale partecipano ora all’iniziativa insieme a molte delle principali aziende tecnologiche del mondo.

