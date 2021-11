5G, abbonati globali verso il raddoppio a 507 milioni nel 2021

La marcia del 5G non si arresta e chiuso il 2020 con 264 milioni di abbonati si prevedono 2,6 miliardi di sottoscrittori nel 2026 a fronte di ricavi per 942 miliardi di dollari.

La pandemia ha pesato sul mobile, con il numero di abbonati che ha subito un leggero calo a livello globale. Ciò detto, la marcia del 5G non si arresta e chiuso il 2020 con 264 milioni di abbonati, secondo stime di ABI Research raggiungerà quota 2,6 miliardi di sottoscrittori nel 2026 a fronte di ricavi per 942 miliardi di dollari.

Guida la Cina

La crescita sarà trainata dai grossi investimenti degli operatori cinesi, con la Cina che rappresenta la prima fonte di crescita per il mercato del 5G, contando già oggi più dei due terzi degli abbonati globali.

Gli Stati Uniti sono al secondo posto per adozione, con 50 milioni di abbonati, seguiti da mercati altrettanto trainanti come Giappone e Corea del Sud.

Abbonati verso il raddoppio nel 2021

Secondo stime di ABI Research, a fine 2021 il numero di sottoscrittori 5G raggiungerà quota 507 milioni, quasi il doppio rispetto al 2020 grazie alla forte espansione delle nuove reti e alla rapida crescita della penetrazione di smartphone 5G.

Campagne degli operatori

Oltre al lancio delle nuove reti 5G, gli operatori mobili implementano strategie per promuovere l’adozione del 5G. e aumentare le entrate. Verizon per esempio ha lanciato la sua “campagna di aggiornamento 5G”, un programma promozionale per incoraggiare i suoi clienti a passare ai dispositivi 5G. China Mobile, ha lanciato una nuova serie di applicazioni come lo streaming live 4K e i giochi 5G basati su cloud per aumentare la base di utenti e le entrate 5G. Poiché la base di utenti 5G continua ad aumentare, alcuni operatori hanno assistito a un miglioramento delle entrate medie per utente (ARPU) mobili negli ultimi trimestri. Allo stesso modo, si prevede che crescano le implementazioni della rete 5G per settori verticali come sanità, automotive e trasporti intelligenti, applicazioni industriali, ecc.

Il traffico mobile crescerà di 5 volte nel 2026

Il traffico mobile, guidato principalmente dalla necessità di rimanere connessi durante la pandemia, è aumentato di quasi il 60% fino a superare i 591 exabyte nel 2020. Per ABI Research, l’aumento dell’uso delle reti mobili per accedere a contenuti video, pagamenti digitali, vendita al dettaglio online e videoconferenza ha contribuito alla crescita del traffico. Il lancio in corso del 5G guiderà l’adozione di pacchetti di dati più elevati e l’uso di applicazioni ad alta intensità di dati come lo streaming video e i giochi per alimentare la crescita del traffico mobile nel periodo di previsione. ABI Research prevede che il traffico mobile crescerà di oltre 5 volte nel 2026 rispetto al 2020. Più della metà del traffico mobile sarà generato dalle reti 5G.

Slicing

Poiché gli operatori accelerano gli aggiornamenti dell’infrastruttura di rete 5G, è importante per gli operatori cogliere opportunità generatrici di entrate formando nuovi servizi. Mentre il video è tra i principali driver della connettività a velocità più elevata, la capacità di raggruppare pacchetti mobili 5G con servizi basati su AR/VR per l’istruzione, la sanità e i social network può aumentare il potenziale commerciale del 5G nel mercato consumer. Sfruttare la capacità del 5G e lo slicing della rete end-to-end può anche consentire agli operatori di cogliere le opportunità aziendali per fornire servizi dalle prestazioni garantite e massimizzare il ROI, secondo la società di analisi.

Di questi temi si parlerà al 5G Italy, la conferenza dedicata organizzata dal CNIT, che si terrà dal 30 novembre al 2 dicembre.

