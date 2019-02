Parte oggi l’edizione 2019 del Mobile World Congress di Barcellona, l’ormai storica fiera mondiale delle mobile technologies, quest’anno centrata sul tema della “Intelligent connectivity”, sulla dimensione dell’iperconnettività abilitata dall’arrivo del 5G e dallo sviluppo ulteriore dell’Internet of Things (IoT), dall’intelligenza artificiale (IA) e dalla crescita esponenziale dei big data.

In questo giorno d’apertura è stato presentato il nuovo Report GSMA sul 5G nel mondo e sull’industria delle telecomunicazioni, dal titolo “The mobile economy 2019”.

Un’economia in salute, che nel 2018 ha generato il 4,6% del PIL mondiale, con 3.900 miliardi di dollari di valore economico aggiunto.

Nell’industria delle telecomunicazioni mobili lavorano 32 milioni di persone, tra impieghi diretti ed indiretti.

Un valore che crescerà ancora e ancora, raggiungendo i 4.800 miliardi di dollari di valore (il 4,8% del PIL globale) entro il 2023, proprio grazie all’arrivo delle nuove reti 5G e l’utilizzo diffuso delle tecnologie sopra menzionate.

If the mobile ecosystem was a country, we would be Germany – the 4th largest economy in the world

Il Report stima che gli operatori di rete mobile già ora stanno investendo circa 160 miliardi di dollari l’0anno per migliorare le proprie reti e i propri servizi.

Focalizzando l’attenzione sul 5G, lo studio si attende 1,4 miliardi di connessioni attive entro il 2025, circa il 15% del totale nel mondo, fino al 30% di tutte le connessioni attive in Europa, Cina e quasi il 50% negli Stati Uniti.

Nei prossimi 15 anni, inoltre, si stima che il 5G contribuirà all’intera economia mondiale con 2.200 miliardi di dollari, soprattutto con settori industriali chiave come il manifatturiero, quello finanziario ed energetico delle utilities.

In generale, il 4G, ovviamente, continuerà a crescere e diffondersi, arrivando al 60% circa delle connessioni mondiali, sempre nel 2025, con una crescita del 43% rispetto al 2018.

Le connessioni IoT triplicheranno entro cinque anni a 25 miliardi in totale, arrivando a generare ricavi per 1.100 miliardi di dollari.

Between 2018 and 2025, the number of global #IoT connections will increase to 25 billion, while global IoT revenue will quadruple.

In termini di big data, i dati su rete mobile raggiungeranno nel 2025 un volume quattro volte più grande di quello attuale, o cinque volte più grande se consideriamo anche il contributo del 5G.

Un ecosistema mobile quindi in grande salute, che nei prossimi sei o sette anni conterà 700 milioni di nuovi utenti, di cui il 25% provenienti dalla sola India.

In aggiunta, lo studio considera come elemento chiave l’accesso a internet per 1,4 miliardi di nuovi utenti, che si connetteranno principalmente da rete mobile, portando il numero complessivo di utilizzatori di internet a circa 5 miliardi entro il 2025, il 60% della popolazione mondiale.