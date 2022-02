5G, 9 telco su 10 impreparate a monetizzare. Scarica il Report

La maggior parte delle telco a livello globale sono ancora impreparate a guadagnare dal 5G. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da Nokia su 100 operatori a livello globale, secondo cui ben l’89% del campione non dispone di un sistema di business idoneo per monetizzare dal 5G.

Soltanto l’11% dei Communications service provider (CSP) intervistati dispone di della capacità di modelli di business 5G e dei tool di monetizzazione necessari.

Come si prepara l’89% delle telco

Di fatto, non sappiamo nemmeno esattamente in che modo sono preparati e d’altra parte come si vuole preparare il rimanente 89% che sta programmando di modernizzare i loro sistemi di business.

Le telco devono mettersi al passo

Allo stesso modo, un clamoroso 98% degli intervistati ha detto che avrebbe bisogno di modificare il suo BSS (Business support system) nei prossimi anni per mettere in atto strumenti di monetizzazione aggiornati. Ciò significa che le società di telecomunicazioni comprendono l’importanza di disporre di sistemi di monetizzazione predisposti per il 5G e il fatto che devono investire in quell’area. Ma soltanto il 2% delle società di telecomunicazioni è completamente pronto per ottenere il meglio dal 5G.

La loro priorità di investimento è la ricarica in tempo reale, con due terzi che lo ritengono essenziale per la monetizzazione del 5G. Nel frattempo, il 70% dei CSP sta valutando la possibilità di implementare sistemi di monetizzazione sul cloud pubblico, per migliorare la propria capacità di reazione e soddisfare le esigenze dei clienti. Queste cifre potrebbero probabilmente essere più alte; sicuramente la maggior parte delle società di telecomunicazioni sta esaminando la ricarica in tempo reale, ad esempio.

Fattore cloud

Tuttavia, è forse preoccupante che così tanti pensino che il BSS basato sul cloud non sia fattibile per loro, in particolare in Europa, dove solo il 57% degli intervistati sta cercando sistemi di monetizzazione nativi del cloud.

Senza sistemi di monetizzazione sofisticati, le società di telecomunicazioni faranno fatica a raccogliere tutti i vantaggi finanziari che il 5G ha promesso per molti anni. Fornire nuovi servizi, come quelli che richiedono lo slicing della rete, più velocemente e su larga scala, sarà fondamentale per le società di telecomunicazioni che cercano rendimenti più rapidi su quei pesanti costi di rete 5G. E hanno bisogno del kit per farlo.

Per sbloccare i ricavi del 5G e andare oltre il tradizionale modello di piano dati, è necessario un cambiamento importante tra i CSP verso sistemi di monetizzazione adattabili che utilizzino infrastrutture cloud native, scalabili e flessibili e API aperte per una facile integrazione e distribuzione; e penso che questo sondaggio evidenzi il lavoro ancora da fare, secondo Nokia

“La maggior parte dei fornitori di servizi non è preparata a coinvolgere e monetizzare efficacemente i casi d’uso abilitati al 5G emergenti e ha bisogno di trasformare urgentemente il proprio BSS”, secondo Analysys Mason. “Con i fornitori di servizi che cercano di ottenere quel ROI sul 5G, ora è il momento per loro di investire in sistemi di monetizzazione flessibili, soprattutto perché il 5G mette in primo piano l’importanza delle capacità di ricarica in tempo reale”, ha aggiunto.

Le società di telecomunicazioni corrono il rischio di perdere i flussi 5G aggiuntivi che giustificheranno il costo delle licenze.