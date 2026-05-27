TLC, perché il nuovo pricing di FiberCop scontenta gli operatori

Oggi dedichiamo l’apertura all’approfondimento sui nuovi prezzi diversificati di accesso alla rete FiberCop.

La nuova politica pesa sui concorrenti che lamentano anche gli aumenti della fibra spenta. Ma il nuovo status di operatore wholesale only consente all’operatore controllato da KKR di muoversi in questo modo. Come risulta a Key4Biz, c’è l’aumento dei prezzi, perché i precedenti erano sotto il costo regolatorio.

Poi il focus su TIM, che ha comunicato oggi che i vertici di Poste hanno illustrato l’Opas al Cda. Ieri il direttore generale Giuseppe Lasco ha detto che non è previsto un aumento del prezzo dell’offerta.

Infine sulla Ferrari Luce, nell’archivio di Key4Biz, in un articolo del 2015, abbiamo trovato il concept della iCar, primo veicolo elettrico di Apple, poi mai più realizzato. Guardando l’immagine ci ricorda un po’ la Ferrari Luce presentata ieri, il cui designer è l’ex capo del design di Apple, “padre” dell’iPhone, ma anche dell’iPad e del MacBook. Un elemento in più per chi ha definito la Ferrari Luce una “Apple CarPlay Ultra”. Il nostro approfondimento.

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